Công an Cà Mau truy nã bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Ngày 23/12, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã có quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn (56 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Ảnh: AIC).

Ngoài ra, cơ quan công an cũng truy nã Trần Mạnh Hà (54 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình), Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC.

Trước đó, Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Mạnh Hà cùng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ án này có liên quan đến gói thầu cung cấp thiết bị của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cũ.