Công an Cà Mau truy nã bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn
(Dân trí) - Công an Cà Mau truy nã bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh Bạc Liêu cũ.
Ngày 23/12, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã có quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn (56 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC.
Ngoài ra, cơ quan công an cũng truy nã Trần Mạnh Hà (54 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình), Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC.
Trước đó, Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Mạnh Hà cùng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự.
Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ án này có liên quan đến gói thầu cung cấp thiết bị của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cũ.
Trước đó tháng 4/2024, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cũ (nay là Thanh tra tỉnh Cà Mau) có kết luận thanh tra cho biết, dự án xây dựng 3 trạm quan trắc nước mặt tự động được thực hiện từ năm 2017, với tổng mức đầu tư hơn 50 tỷ đồng, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cũ làm chủ đầu tư.
Dự án có 2 gói thầu chính, trong đó có gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị do Công ty AIC trúng thầu trị giá hơn 39 tỷ đồng.
Theo cơ quan thanh tra, một số hàng hóa, thiết bị được Công ty AIC mua qua trung gian không có hợp đồng mua bán từ chủ sở hữu, nhà sản xuất; có 25/70 thiết bị giá theo hợp đồng là hơn 31 tỷ đồng nhưng giá trị thực tế nhập khẩu chỉ 25,5 tỷ đồng, chênh lệch hơn 5,7 tỷ đồng.
Qua kiểm tra hiện trạng cho thấy Công ty AIC cung cấp, lắp đặt một số thiết bị sai so với hợp đồng như hàng hóa không rõ nhãn mác, xuất xứ; khác số serial máy,…
Cơ quan thanh tra cũng chỉ rõ công tác trình, phê duyệt chủ trương đầu tư; lập báo cáo nghiên cứu khả thi; thực hiện đầu tư, thanh và quyết toán vốn,… đã có nhiều thiếu sót, vi phạm.
Những nội dung sai phạm trong dự án có dấu hiệu làm trái các quy định Nhà nước, có dấu hiệu gây thất thoát, lãng phí ngân sách trên 43 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.