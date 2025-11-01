Thi thể cô gái bốc mùi trong cốp ô tô đậu ven đường ở TPHCM

Ngày 1/11, Công an xã Đông Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ thi thể một cô gái được phát hiện trong cốp ô tô của người dân.

Thi thể cô gái được phát hiện trong cốp ô tô (Ảnh: Lê Trai).

Theo một số người dân, chiếc ô tô liên quan đến vụ việc được một gia đình đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt, xã Đông Thạnh. Sáng cùng ngày, chủ xe ngửi mùi hôi, đồng thời phát hiện kính xe bị bể nên mở cốp xe để kiểm tra.

Khi cốp ô tô mở ra, chủ xe tá hỏa phát hiện bên trong là thi thể một cô gái, đã bốc mùi hôi thối. Sự việc được trình báo đến Công an xã Đông Thạnh.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân (Ảnh: Lê Trai)

Cảnh sát địa phương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra, xử lý vụ việc.

Nghe thông tin, rất đông người dân hiếu kỳ tập trung xung quanh hiện trường để theo dõi. Cảnh sát đã cắt cử lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự.