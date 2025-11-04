Vụ thi thể cô gái trong cốp xe ở TPHCM có thể diễn biến ra sao?

Như Dân trí thông tin, sáng 1/11, người dân phát hiện thi thể cô gái trong cốp ô tô đỗ ven đường Nguyễn Thị Đẹt (xã Đông Thạnh, TPHCM). Làm việc với công an, chủ xe cho biết chiếc xe đỗ tại đây từ tối 27/10. Sáng 1/11, chủ xe dọn dẹp gần ô tô thì ngửi thấy mùi hôi thối, kính xe bị vỡ nên mở cốp kiểm tra và phát hiện thi thể cô gái.

Qua xác minh, công an bước đầu xác định nạn nhân là N.H.L. (27 tuổi, người địa phương). Thi thể không có dấu hiệu bị tác động ngoại lực, có khả năng nạn nhân tử vong do tự mở cốp chui vào trốn và bị kẹt lại, không ra ngoài được nên tử vong. Qua trích xuất dữ liệu camera, lực lượng chức năng ghi nhận bóng hình cô gái chạy xung quanh chiếc ô tô nhưng do thời điểm ban đêm, camera khuất bức tường, nên không ghi nhận được chi tiết.

Từ những thông tin như trên, nhiều độc giả quan tâm góc pháp lý của sự việc có thể diễn biến ra sao.

Hiện trường vụ việc và chiếc xe có thi thể cô gái (Ảnh: Lê Trai).

Dưới góc nhìn của cựu kiểm sát viên, luật sư Dương Đức Thắng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đánh giá đối với những sự việc có tính chất như trên, có 2 vấn đề mấu chốt mà cơ quan điều tra sẽ tập trung làm rõ. Thứ nhất, đó là có yếu tố tác động của ngoại lực hay không và thứ hai, tại thời điểm xảy ra sự việc, có xuất hiện người thứ hai ngoài nạn nhân tại hiện trường hay không.

Về vấn đề thứ nhất, công an bước đầu đã xác định thi thể nạn nhân không có tác động của ngoại lực. Từ nhận định ban đầu như trên, cơ quan điều tra sẽ tập trung làm rõ nguyên nhân nạn nhân xuất hiện trong cốp xe, thời điểm và nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Về vấn đề thứ hai, cơ quan điều tra sẽ trích xuất dữ liệu camera, lấy lời khai người dân xung quanh cũng như áp dụng các biện pháp nghiệp vụ khác để xác định tại thời điểm trước khi nạn nhân chui vào cốp ô tô, có xuất hiện người khác tại khu vực xung quanh hiện trường hay không.

Nếu có, lời khai của những người này sẽ là cơ sở để công an xác minh rõ hơn về bối cảnh không gian và thời gian trước khi nạn nhân tử vong, từ đó làm rõ nguyên nhân vụ việc cũng như xác định có sự can thiệp của người khác trong vụ việc hay không.

"Đối với vụ việc trên, quá trình xử lý tin báo sẽ được tiến hành tương tự khi tiếp nhận các tin báo về tội phạm khác. Theo đó, cơ quan công an sẽ phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin, tài liệu, đồ vật từ cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để kiểm tra, xác minh nguồn tin và phân công cán bộ điều tra phụ trách giải quyết.

Theo Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, thời hạn để giải quyết tin báo về tội phạm là 20 ngày kể từ ngày nhận được tin báo. Hết thời hạn nêu trên, nếu xác định việc nạn nhân tử vong không có dấu hiệu tác động ngoại lực và tại hiện trường không có sự can thiệp của người thứ ba, cơ quan điều tra có thể xem xét ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự do không có sự việc phạm tội", luật sư bình luận.