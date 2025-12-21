Người phụ nữ cùng mẹ đẻ dựng màn kịch giả chết để trục lợi bảo hiểm

Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đã khởi tố, tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu (41 tuổi), Trần Thị Thập (70 tuổi, mẹ đẻ Thu) đều trú tại phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa, để điều tra về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.

Trước đó, UBND phường Quang Trung báo thông tin cho Công an tỉnh Thanh Hóa về việc Nguyễn Thị Thu đã chết 5 năm trước, được tổ chức mai táng, cấp giấy chứng tử, nhưng nay bất ngờ trở về địa phương làm thủ tục hủy giấy chứng tử.

Các đối tượng Nguyễn Thị Thu (trái) và Trần Thị Thập (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra và xác định năm 2020 khi phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư, Nguyễn Thị Thu thường xuyên cãi vã với mẹ đẻ là Trần Thị Thập. Thời điểm này, Thu đang mua 4 gói bảo hiểm của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty CP bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Thu bàn bạc với mẹ đẻ là bà Trần Thị Thập để lên một kịch bản giả chết hết sức tinh vi. Ban đầu bà Thập không đồng ý, nhưng với ý định thực hiện bằng được hành vi trục lợi bảo hiểm nên Thu đã làm mọi cách để thuyết phục bà Thập.

Sau khi thống nhất kịch bản, sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ rồi đi vào nhà tắm nằm úp mặt xuống nền nhà để giả chết do đột tử. Sau đó, bà Thập thông báo cho người thân, anh em họ hàng về việc Thu đã chết để tổ chức lễ mai táng. Đến đêm cùng ngày, Thu tỉnh dậy và đến ở nhà người thầy bói (ở xã Hoạt Giang, Thanh Hóa).

Công an kiểm tra khu mộ giả của Thu (bên trái) (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Sau khi lên kịch bản hoàn hảo, Thu đến tỉnh Đồng Nai (cũ) làm ăn và cắt đứt mọi thông tin, liên hệ.

Sau khi tổ chức mai táng cho Thu như một đám tang thật, bà Thập đã làm thủ tục chứng tử tại địa phương, đồng thời làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm của 2 công ty bảo hiểm trên với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Số tiền này bà Thập chuyển cho Thu và Thu đã sử dụng đầu tư bất động sản và đầu tư lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.