Phạt tài xế chở 4 cô gái ngồi trong cốp ô tô

Ngày 3/6, Bộ Công an cho biết Công an huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) đã ra quyết định xử phạt hành chính tài xế N.D.N. (35 tuổi, ở TP Thái Nguyên) 4 triệu đồng về hành vi vi phạm luật an toàn giao thông.

Tài xế N. tại trụ sở công an (Ảnh: Bộ Công an).

Theo cơ quan chức năng, ngày 2/6, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh chiếc ô tô con màu xanh, nhãn hiệu KIA Cerato mang biển số 20A-518.xx, chở 4 người là nữ giới trong khoang hành lý phía sau, di chuyển qua tuyến đường thuộc thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Qua xác minh, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Đồng Hỷ xác định người điều khiển trên ô tô trên là anh N.

Bốn cô gái ngồi sau cốp ô tô (Ảnh: Bộ Công an).

Tại cơ quan công an, anh N. cho biết, trong quá trình đi chơi, 4 cô gái trên đi bơi, ướt quần áo. Do sợ làm bẩn nội thất xe nên đã ngồi vào khoang hành lý để di chuyển về nhà.

Ngoài bị phạt tiền, anh N. còn bị tước giấy phép lái xe 2 tháng.