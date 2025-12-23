Người phụ nữ dùng chiêu “điệu hổ ly sơn” để trộm 19 chỉ vàng

Ngày 23/12, Công an phường Hội An Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Thị Thanh (SN 1980, trú tại phường Hội An Tây, Đà Nẵng) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 11h ngày 22/12, Công an phường Hội An Đông tiếp nhận trình báo của bà Đ.T.M. (trú tại tổ dân phố Phước Tân, phường Hội An Đông) về việc bị mất 19 chỉ vàng, ước tính trị giá hơn 249 triệu đồng.

Đối tượng Đoàn Thị Thanh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Công an phường Hội An Đông đã triển khai lực lượng điều tra, truy xét. Đến 15h cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Đoàn Thị Thanh.

Qua đấu tranh, Thanh khai nhận khoảng 8h ngày 22/12, đối tượng dùng xe máy chở bà M. đến nhà bố ruột mình để ăn sáng. Trong lúc bà M. ở lại ăn sáng, Thanh quay về nhà khổ chủ, đi thẳng vào phòng ngủ và mở hộc gỗ trên đầu giường.

Tại đây, Thanh phát hiện một số vàng và tiền mặt. Đối tượng đã lấy đi toàn bộ số vàng, để lại tiền mặt như cũ.

Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, Thanh quay lại chở bà M. về nhà, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, Thanh mang số vàng vừa trộm được đi bán và thu về hơn 249 triệu đồng.

Công an phường Hội An Đông đã kịp thời thu hồi toàn bộ tài sản bị mất trộm.