Công an làm việc với người đàn ông đăng thông tin sai sự thật

Ngày 24/12, theo Công an tỉnh Hưng Yên, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an xã Tiên Hưng đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng xã hội.

Ông V.V.N. làm việc với công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 18/12, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tiên Hưng phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Lực lượng công an đã xác minh chủ tài khoản là ông V.V.N. (SN 1973, trú tại xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) và triệu tập đến làm việc.

Tại cơ quan công an, ông V.V.N. thừa nhận hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật là vi phạm pháp luật. Công an xã Tiên Hưng đã yêu cầu người này gỡ bỏ bài viết, đăng nội dung đính chính trên Facebook cá nhân và cam kết không tái phạm.