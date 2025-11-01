Kết quả pháp y vụ cô gái tử vong trong cốp ô tô ở TPHCM

Ngày 1/11, Công an xã Đông Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã khám nghiệm pháp y thi thể cô gái tử vong trong cốp ô tô đậu ven đường.

Hiện trường vụ phát hiện thi thể cô gái trong cốp ô tô (Ảnh: Lê Trai).

Theo cơ quan chức năng, kết quả khám nghiệm cho thấy thi thể không bị tác động ngoại lực. Cơ quan chức năng cũng xác định danh tính cô gái là N.H.L. (27 tuổi, trú tại địa phương). Gia đình cho biết, người này có dấu hiệu trầm cảm, trốn tránh gia đình. Thân nhân đi tìm cô gái vài ngày, nhưng chưa có kết quả.

“Có khả năng cô gái tự mở cốp ô tô đậu ven đường rồi chui vào trong trốn và bị kẹt lại, không ra ngoài được, nên ngạt thở và tử vong”, một cán bộ điều tra chia sẻ. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là nhận định ban đầu và cảnh sát đang làm rõ thêm các tình tiết liên quan đến vụ việc.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân phát hiện thi thể cô gái trong chiếc ô tô đậu ven đường Nguyễn Thị Đẹt xã Đông Thạnh, TPHCM.

Cảnh sát địa phương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra, xử lý vụ việc.

Làm việc với cơ quan công an, chủ xe cho biết, chiếc ô tô được gia đình đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt từ tối 27/10 đến nay. Sáng 1/11, chủ xe dọn dẹp gần chiếc ô tô thì ngửi thấy mùi hôi thối và kính xe bị bể.

Lúc này, chủ nhà mở cốp xe kiểm tra, phát hiện bên trong là thi thể của một cô gái. Chủ xe khai không biết danh tính nạn nhân cũng như vì sao thi thể người này nằm trong cốp ô tô.

Qua trích xuất dữ liệu từ camera an ninh, nhà chức trách xác định chiếc xe đậu từ tối 27/10, như chủ xe khai nhận. Đồng thời, trong quá trình xác minh danh tính thi thể cô gái, nhà chức trách nắm thông tin có một gia đình cư trú tại địa phương tìm con gái 27 tuổi, nghi bị trầm cảm, mất liên lạc nhiều ngày. Sau khi được cho nhận dạng, người nhà xác định đó là thân nhân của họ.