Vụ thi thể cô gái trong cốp ô tô ở TPHCM: Camera an ninh ghi nhận được gì?

Liên quan đến vụ thi thể cô gái trong cốp ô tô đậu ven đường Nguyễn Thị Đẹt xã Đông Thạnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan.

Bước đầu, nhà chức trách nhận định đây không phải là vụ án mạng. Qua khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định thi thể chị N.H.L. (27 tuổi) không bị tác động ngoại lực, có khả năng cô gái bị kẹt trong xe, ngạt khí dẫn đến tử vong.

Hiện trường vụ thi thể cô gái được phát hiện trong cốp ô tô (Ảnh: Lê Trai).

Qua trích xuất dữ liệu camera xung quanh hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận bóng hình cô gái chạy xung quanh chiếc ô tô. Tuy nhiên, do thời điểm ban đêm, camera khuất bức tường, nên không ghi nhận được chi tiết.

Người nhà cô gái cho biết, tối 28/10, chị L. sau khi ăn cơm xong đột nhiên bỏ chạy ra khỏi nhà. Người thân hốt hoảng chạy theo, nhưng đến ngã tư thì mất dấu.

Thân nhân dùng đèn pin, chia nhau tìm kiếm cô gái khắp nơi, nhưng không có kết quả. Gia đình cũng nghi ngờ chị L. trốn trong ô tô, nhưng nhiều lần tìm, thậm chí định mở cốp xe nhưng không thành.

Làm việc với cơ quan công an, chủ xe cho biết, chiếc ô tô được gia đình đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt từ tối 27/10. Sáng 1/11, chủ xe dọn dẹp gần chiếc ô tô thì ngửi thấy mùi hôi thối và kính xe bị bể.

Lúc này, chủ nhà mở cốp xe kiểm tra, phát hiện bên trong là thi thể của một cô gái. Chủ xe khai không biết danh tính nạn nhân cũng như vì sao thi thể người này nằm trong cốp ô tô, cũng không nhớ rõ là mình đã đóng cốp hay chưa.