Băng giá xuất hiện ở miền Bắc

Trưa 6/1, băng giá xuất hiện dày trên đỉnh núi Phia Oắc (xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng). Người dân sống ở gần đỉnh núi Phia Oắc cho biết nhiệt độ ở khu vực này từ sáng nay đã xuống thấp, trời rét đậm.

Phia Oắc cao khoảng 1.931m là đỉnh núi cao thứ 2 của tỉnh Cao Bằng, thường xuất hiện băng tuyết trong các đợt rét đậm ở miền Bắc.

Sáng nay, nhiều địa phương ở Bắc Bộ nhiệt độ xuống dưới 15 độ C, một số khu vực như Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Tuyên Quang), Tam Đảo (Phú Thọ) 6 độ C.

Băng giá ở núi Phia Oắc (Ảnh: Hoa Hà).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ giảm 3-5 độ C.

Dự báo ngày và đêm 6/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Nhiệt độ ở Cao Bằng xuống thấp, băng giá xuất hiện ở núi Phia Oắc (Ảnh: Hoa Hà).

Khu vực Bắc Bộ những ngày tới trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; khu vực Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ C, vùng núi và trung du 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm nay, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.