Xếp hạng 10 tỉnh thành có tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh nhất Việt Nam

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) mới đây công bố kết quả tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của 34 tỉnh, thành phố. 2025 là năm đầu tiên ghi nhận bức tranh tăng trưởng của các địa phương sau sáp nhập.

Theo đại diện Cục Thống kê, trong bối cảnh GDP cả nước năm 2025 tăng trưởng khá, đạt 8,02%, tăng trưởng GRDP của các địa phương nhìn chung vận động theo xu hướng chung của nền kinh tế, tiếp tục phục hồi và mở rộng.

Đáng chú ý, 6/34 địa phương ghi nhận tăng trưởng GRDP năm 2025 trên 10%, bao gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh và Quảng Ngãi. Mức tăng trưởng kinh tế của các tỉnh thành này dao động từ 10,02% đến 11,89%, cao hơn đáng kể so với bình quân chung.

Trong đó, dẫn đầu là Quảng Ninh và Hải Phòng, với mức tăng GRDP lần lượt là 11,89% và 11,81%, phản ánh khả năng tận dụng hiệu quả các dòng vốn đầu tư, đặc biệt là vốn FDI và sự bứt phá mạnh mẽ của các ngành công nghiệp và dịch vụ.

(Nguồn: Cục Thống kê).

Xếp các vị trí tiếp theo lần lượt là Ninh Bình (tăng 10,65%), Phú Thọ (tăng 10,52%), Bắc Ninh (tăng 10,27%), Quảng Ngãi (tăng 10,02%). Trong khi Ninh Bình và Phú Thọ tăng trưởng tốt nhờ tối ưu hóa các cụm công nghiệp và đẩy mạnh cải cách môi trường đầu tư, Bắc Ninh bứt phá sau khi hợp nhất không gian phát triển với Bắc Giang, trở thành một trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo lớn của cả nước.

Trong khi đó, Quảng Ngãi có quy mô kinh tế nhỏ nhưng đã tận dụng tốt lợi thế về hạ tầng giao thông kết nối và đầu tư công để vươn lên thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng hai con số.

4 vị trí còn lại trong top 10 thuộc về các tỉnh Đồng Nai (tăng 9,63%), Tây Ninh (9,52%), Đà Nẵng (9,18%) và Hà Tĩnh (8,78%).

Kết quả ước tính cho thấy, tốc độ tăng GRDP của các địa phương dao động trong khoảng từ 5,84% đến 11,89%. Phần lớn các địa phương có tốc độ tăng trưởng trên 7% (chỉ có 5 tỉnh có tốc độ tăng trưởng dưới 7%).

Nhóm tỉnh, thành phố có tăng trưởng ổn định từ 7% đến 10% chiếm đa số (với 23/34 tỉnh, thành phố), phản ánh xu thế phục hồi và mở rộng chung của nền kinh tế, cũng như tác động lan tỏa tương đối đồng đều của các chính sách vĩ mô.

Nhóm tăng trưởng thấp dưới 7% (5/34 tỉnh), cho thấy dù còn khó khăn nhưng không có địa phương nào rơi vào tình trạng tăng trưởng trì trệ. Khoảng cách tăng trưởng giữa nhóm dẫn đầu và nhóm cuối đặt ra yêu cầu tăng cường điều tiết và phân bổ nguồn lực hợp lý hơn, nhằm hạn chế nguy cơ các địa phương thuộc "nhóm biên dưới" không bị bỏ lại quá xa trong quá trình phát triển kinh tế chung của đất nước.

Theo ông Lê Trung Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng giữa các địa phương còn chưa đồng đều. Một số có tốc độ tăng trưởng khá và cao, tiếp tục giữ vai trò động lực, đóng góp lớn vào tăng trưởng chung của cả nước; trong khi một số địa phương tăng trưởng chậm hơn do chịu tác động của điều kiện thị trường, cơ cấu kinh tế, thiên tai và các yếu tố đặc thù.

Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng năm 2025 cho thấy kinh tế địa phương đang từng bước thích ứng với bối cảnh mới của đất nước, tạo nền tảng tăng trưởng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Bên cạnh các cực tăng trưởng truyền thống, nhiều địa phương có quy mô kinh tế nhỏ đã tận dụng tốt lợi thế về hạ tầng giao thông kết nối và đầu tư công để vươn lên thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng khá, tiêu biểu như Quảng Ngãi, Lào Cai, Hà Tĩnh, Huế, Lạng Sơn.