Cựu Cục trưởng Trần Việt Nga phủ nhận đã "gây sức ép" để vòi tiền

Sáng 6/1, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm 55 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Cục ATTP, Bộ Y tế) và nhiều doanh nghiệp liên quan.

Cựu Cục trưởng phủ nhận việc gây "khó dễ"?

Tại phần xét hỏi, bị cáo Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng Cục ATTP) khai từ tháng 11/2016 đến tháng 9/2024 giữ chức Phó Cục trưởng; từ ngày 23/9/2024 đến trước khi bị khởi tố giữ chức Cục trưởng.

Trong thời gian làm Phó Cục trưởng, bị cáo được phân công phụ trách Phòng Pháp chế và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Cục (trừ bộ phận Tổ chức cán bộ); đến năm 2021 chuyển sang phụ trách mảng Thanh tra.

Bị cáo Nga cho biết từ tháng 8/2018 được phân công ký giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên cơ sở hồ sơ do Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Truyền thông trình.

Bà Nga khai thời điểm này trong Cục đã tồn tại tình trạng doanh nghiệp “cảm ơn” chuyên viên khi làm hồ sơ.

Bà Trần Việt Nga, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Ảnh: Phùng Nam).

Theo lời khai, khi mới nhận nhiệm vụ ký giấy xác nhận quảng cáo, bà Nga từng trao đổi với bị cáo Trần Thị Thu Liễu (cựu Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực Thông tin, giáo dục truyền thông) về việc có nên lập đầu mối quản lý tiền “cảm ơn” của doanh nghiệp hay không, cũng như việc “mỗi hồ sơ lãnh đạo Cục có được 2 triệu đồng/hồ sơ hay không”.

Tuy nhiên, bị cáo Nga khai khi đó bị cáo Liễu nói không thể thực hiện vì hồ sơ quảng cáo đơn giản, dễ làm. Sau đó, bị cáo cho biết đã không chỉ đạo, không ép buộc và cũng không yêu cầu chuyên viên thực hiện.

Bị cáo Nga khai trong quá trình ký giấy xác nhận quảng cáo, có 4 chuyên viên gồm Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Việt Hà, Phùng Thị Thúy Hà và Trần Thị Lựu đưa tiền cho bị cáo, chủ yếu bằng tiền mặt đựng trong phong bì trắng, đưa trực tiếp tại phòng làm việc; có lúc ghi mã hồ sơ, có lúc không, số tiền mỗi lần không cố định.

Theo bị cáo Nga, mức thu từ 4 triệu đến hơn 8 triệu đồng/bộ hồ sơ là do các chuyên viên tự thỏa thuận với doanh nghiệp, bị cáo “không biết và không quy định”. Bị cáo cũng nói không yêu cầu mỗi hồ sơ phải đưa bao nhiêu tiền, cho rằng đây là tiền doanh nghiệp “cảm ơn”.

Cựu Cục trưởng thừa nhận cáo buộc đã nhận từ các chuyên viên là hơn 8 tỷ đồng.

“Nếu bị cáo không đồng ý cho chuyên viên nhận tiền của các doanh nghiệp, cá nhân thì các chuyên viên có nhận tiền không?”, HĐXX chất vấn.

“Nếu bị cáo không đồng ý thì các chuyên viên cũng không dám nhận”, bà Nga đáp và cho rằng bản thân thấy “đây là lỗi” khi không có biện pháp ngăn chặn.

Về số lượng hồ sơ, bị cáo Nga khai trực tiếp ký khoảng 16.000-17.000 hồ sơ từ tháng 8/2018. Số tiền nhận được, bị cáo không ghi chép, không thống kê, sử dụng chủ yếu cho chi tiêu cá nhân và gia đình.

Trước khi bị khởi tố, bị cáo và gia đình đã khắc phục 1,5 tỷ đồng và tiếp tục làm đơn xin khắc phục thêm trong quá trình xét xử.

Bị cáo Nga nhận việc bị truy tố về tội Nhận hối lộ là “đúng tội”, song trình bày do nhận thức pháp luật hạn chế, cho rằng không cấu kết với doanh nghiệp, không bỏ qua sai phạm và chỉ ký khi hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, kể cả trường hợp không đưa tiền, hồ sơ vẫn được giải quyết bình thường.

Nữ bị cáo cũng phủ nhận việc cố tình để hồ sơ chậm ký nhằm gây sức ép, cho rằng nếu có chậm trễ chỉ trong thời gian ngắn do hoàn cảnh gia đình khi mẹ bị cáo điều trị dài ngày.

Cấp dưới phản đối "cơ chế" của cấp trên

Cũng trong phần xét hỏi, bị cáo Trần Thị Thu Liễu khai hồ sơ quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe được tiếp nhận, giải quyết hoàn toàn trên môi trường điện tử, mọi thao tác xử lý, trả hồ sơ đều được hệ thống ghi nhận, doanh nghiệp có thể theo dõi ai xử lý và lý do bị trả hồ sơ.

Bị cáo Liễu cho biết từ tháng 7/2018, Cục trưởng giao Phó Cục trưởng Trần Việt Nga phụ trách và ký giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Sau khi có quyết định phân công, bị cáo Liễu khai vào một buổi sáng, bà Nga gọi lên phòng làm việc và "nói nhỏ" rằng mỗi hồ sơ quảng cáo khi ký phải có 2 triệu đồng cho lãnh đạo Cục vì các phòng, trung tâm đều có “cơ chế”.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Phùng Nam).

Bị cáo Liễu tường trình bản thân lo sợ và phản đối, cho rằng “hồ sơ quảng cáo không làm như thế được”, vì giấy xác nhận nội dung quảng cáo “không phải giấy bắt buộc”. Bị cáo nói sau đó về phòng trao đổi với các chuyên viên như Trần Thị Nhài, Nguyễn Thị Việt Hà, Phùng Thúy Hà… và đề nghị không thực hiện bất kỳ “cơ chế” nào. Các chuyên viên cũng phản đối việc này.

Theo lời khai, một thời gian sau, khi các chuyên viên nói có “quà cảm ơn” của doanh nghiệp, ban đầu bị cáo từ chối. Tuy nhiên, các chuyên viên cho rằng đây là tiền doanh nghiệp cảm ơn sau khi được cấp giấy xác nhận.

Bị cáo Liễu khai trong quá trình giải quyết hồ sơ vẫn yêu cầu làm đúng quy trình, hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của Nghị định 15 và Luật Quảng cáo mới trình ký.

Bị cáo cũng khai có nhận tiền do các chuyên viên đưa bằng chuyển khoản và tiền mặt, trong đó có khoản 307 triệu đồng chuyển khoản.

Theo cáo trạng, tổng số tiền bị cáo đã nhận là hơn 1,5 tỷ đồng, từ những bị cáo Trần Thị Lựu, Nguyễn Thị Việt Hà, Phùng Thị Thúy Hằng và Nguyễn Thị Hải Hà.

Bị cáo khai không biết số tiền tương ứng bao nhiêu hồ sơ, không hỏi và không theo dõi cụ thể, chỉ biết đó là tiền doanh nghiệp “cảm ơn”.