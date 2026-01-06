Dùng USD giả để mua hàng đổi tiền Việt

Ngày 6/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can đối với Võ Quốc Hòa (SN 1991) và Lê Xuân Cương (SN 1991), cùng trú tại Đà Nẵng, về tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Trước đó, vào giữa tháng 12/2025, từ tin báo của một chủ cửa hàng tiện lợi tại phường Ngũ Hành Sơn về việc có đối tượng sử dụng tờ tiền giả mệnh giá 100 USD để thanh toán, Cơ quan An ninh điều tra đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng làm rõ Hòa và Cương thực hiện hành vi này.

Các đối tượng dùng ma túy bị bắt quả tang (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do nghiện ma túy, Cương đã đặt mua 100 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD qua một sàn thương mại điện tử. Sau đó, Cương cùng Hòa lên kế hoạch tiêu thụ số tiền giả này tại các cửa hàng tiện lợi nhỏ vào thời điểm rạng sáng nhằm tránh bị phát hiện.

Trong các ngày từ 14 đến 17/12/2025, các đối tượng đã thực hiện 4 lần lưu hành tiền USD giả trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn. Số tiền được thối lại từ các giao dịch này, khoảng 8,5 triệu đồng, đã được các đối tượng dùng để mua ma túy.

Tờ tiền giả mệnh giá 100 USD các đối tượng mua trên mạng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trong quá trình theo dõi và đấu tranh từ ngày 18 đến 23/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đã phát hiện các đối tượng trong vụ lưu hành tiền giả có biểu hiện liên quan đến ma túy.

Đến ngày 23/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Hòa và Cương. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cảnh sát thu giữ 63 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD.

Tại nơi ở của Hòa, lực lượng chức năng còn thu giữ 1 gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, 1 cân tiểu ly và các dụng cụ sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh xác định Hòa dương tính với ma túy đá.

Hòa khai nhận đã cùng Nguyễn Ngọc Huy (SN 2000, trú tại Đà Nẵng) sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng vào ngày 22/12/2025. Làm việc với cơ quan công an, Huy thừa nhận hành vi sử dụng ma túy và cho kết quả test nhanh dương tính. Ngoài ra, kết quả test nhanh cũng xác định Lê Xuân Cương dương tính với ma túy đá.