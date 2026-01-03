Đường dây "chạy thầu" có cựu Thứ trưởng Nông nghiệp, thu giữ 175 cây vàng

Trong vụ án xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT), Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) và các đơn vị, địa phương có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tạm giữ, kê biên nhiều tài sản của các bị can để phục vụ điều tra, khắc phục hậu quả vụ án.

Theo kết luận điều tra, các bị can và người liên quan đã tự nguyện nộp lại số tiền hưởng lợi trái phép và nộp khắc phục hậu quả với tổng số hơn 49 tỷ đồng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu giữ tại nơi ở của bị can Nguyễn Văn Dân (Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty Hoàng Dân) 175 miếng vàng cùng 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Cơ quan điều tra đồng thời kê biên 39 tài sản là quyền sử dụng đất, ước tính tổng giá trị khoảng 241,7 tỷ đồng, nhằm đảm bảo thi hành nghĩa vụ của các bị can trong vụ án.

Ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Ảnh: N.E.).

Để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan rà soát, tạm dừng giao dịch đối với nhà đất, tài khoản ngân hàng, chứng khoán của các bị can.

Trong vụ án, Bộ Công an đề nghị truy tố 23 bị can với nhiều tội danh khác nhau. Trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh này còn có Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình), Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4), Trần Văn Lăng (nguyên Giám đốc Ban 2) và Lê Văn Hiến (nguyên Giám đốc Ban 8).

Nguyễn Văn Dân bị đề nghị truy tố 3 tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 14 bị can về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 3 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng cáo buộc, bị can Dân đã câu kết, thỏa thuận chi tiền cho một số lãnh đạo Bộ NN&PTNT, lãnh đạo Cục Quản lý xây dựng công trình và các ban liên quan để trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án do các ban thuộc Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư.

Sai phạm đấu thầu tại các gói thầu này bị cho là gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng cộng hơn 251 tỷ đồng.

Về khoản tiền bị cáo buộc nhận hối lộ, theo kết luận điều tra, ông Hoàng Văn Thắng nhận 200.000 USD; Trần Tố Nghị nhận 13 tỷ đồng; Nguyễn Hải Thanh nhận 6,25 tỷ đồng; Trần Văn Lăng nhận hơn 13,4 tỷ đồng; Lê Văn Hiến nhận 3 tỷ đồng.