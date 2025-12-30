Quang Linh, Hoàng Hường, Shark Bình, Mailisa và những "đại án" năm 2025

Cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bị khởi tố

Ngày 9/1, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Hoàng Dân và một số đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời khởi tố 12 bị can.

Theo cơ quan điều tra, ông Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cũ) bị khởi tố về tội Nhận hối lộ. Cùng tội danh này còn có Trần Tố Nghị (cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng Công trình) và Trần Văn Lăng (nguyên Giám đốc Ban 2).

Ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ảnh: N.E.).

Ngoài ra, 9 bị can bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bộ Công an thông tin, bước đầu cơ quan điều tra xác định ông Thắng và ông Nghị đã thỏa thuận, nhận tiền của Công ty Hoàng Dân và các nhà thầu trong liên danh, từ đó chỉ đạo để một số đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT thông đồng, móc ngoặc, vi phạm quy định về đấu thầu, giúp trúng thầu tại các dự án hồ chứa nước như Hồ Bản Mồng (Nghệ An), Hồ Bản Lải (Lạng Sơn), Hồ Krông Pách Thượng (Đắk Lắk), Hồ Cánh Tạng (Hòa Bình); thiệt hại hơn 234 tỷ đồng.

Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM)

Ngày 2/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM), đồng thời khởi tố 4 bị can Lê Văn Chung (nguyên Chủ tịch HĐTV), Nguyễn Ngọc Anh (nguyên Tổng giám đốc), Dư Ngọc Long (nguyên Giám đốc Ban QLDA) và Hoàng Ngọc Hiếu (nguyên Trưởng phòng Thẩm định).

Mở rộng điều tra, ngày 22/9, Bộ Công an cho biết đã khởi tố thêm 4 bị can Tạ Quang Bửu (nguyên thành viên HĐTV kiêm Phó tổng giám đốc VICEM) và 3 người thuộc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam cùng về tội danh nêu trên.

Đến nay, nhà chức trách đã khởi tố 14 bị can.

Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM bị bỏ hoang (Ảnh: Trần Kháng).

Theo Bộ Công an, vụ án liên quan các sai phạm trong quá trình lập hồ sơ, triển khai dự án tòa nhà Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem tại lô 10E6, Khu đô thị Cầu Giấy (Hà Nội), tổng mức đầu tư khoảng 1.245 tỷ đồng, bị xác định có nhiều sai phạm gây thất thoát, lãng phí nghiêm trọng tài sản Nhà nước với thiệt hại tạm tính khoảng 396 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ/phong tỏa tài sản ước trên 257 tỷ đồng (chưa gồm cổ phiếu) và đang tiếp tục mở rộng điều tra, phục vụ thu hồi tài sản.

Kẹo rau củ Kera

Chiều 4/4, tại họp báo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản (Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án liên quan sản phẩm kẹo rau củ Kera do Công ty CP Asia Life và Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt sản xuất.

Cùng ngày, cơ quan điều tra khởi tố và bắt tạm giam 5 bị can. Trong đó, Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Asia Life) bị khởi tố về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Bốn bị can bị khởi tố về tội Lừa dối khách hàng gồm Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Chị Em Rọt), Lê Thành Công (thành viên HĐQT), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs, thành viên HĐQT) và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng “Du Mục”, Chủ tịch HĐQT).

Quang Linh, Hằng "Du mục" và Thùy Tiên khi quay quảng cáo cho kẹo Kera (Ảnh: K.R.).

Theo thông tin công bố, kẹo Kera do Chị Em Rọt đưa ra thị trường từ cuối năm 2024, sản xuất tại nhà máy của Asia Life (Đắk Lắk) và được quảng cáo rầm rộ qua các phiên livestream, trong đó có các nội dung gây hiểu nhầm như “một viên có thể thay một đĩa rau”, “có thể thay rau xanh trong bữa ăn”.

Cục An toàn thực phẩm cho biết kết quả kiểm nghiệm bước đầu phát hiện kẹo Kera có chứa sorbitol (chất tạo ngọt) nhưng không ghi trên nhãn theo quy định; đồng thời, thành phần chất xơ không có trong hồ sơ tự công bố, nên thời điểm đó cơ quan chức năng chưa kiểm nghiệm chỉ tiêu này và đánh giá đây là vi phạm liên quan quảng cáo.

Ngày 19/5, Bộ Công an tiếp tục khởi tố Nguyễn Thúc Thùy Tiên, hoa hậu Hòa bình Thế giới 2024, về tội Lừa dối khách hàng.

Ngày 19/11, TAND TPHCM tuyên Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs mỗi người 2 năm tù; Lê Tuấn Linh 3 năm 3 tháng tù, Lê Thành Công 3 năm tù.

Bên cạnh sai phạm về việc sản xuất, công bố sản phẩm, TAND TPHCM xác định những người nổi tiếng trong vụ án đã lợi dụng sức ảnh hưởng để quảng cáo sai sự thật, qua đó lừa dối khách hàng và thu lợi bất chính.

Sữa giả

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can liên quan.

Nhóm bị can gồm Hoàng Mạnh Hà, Vũ Mạnh Cường, Đặng Trung Kiên, Hồ Sỹ Ý, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Thu Thủy và Nguyễn Thị Mai Hương.

Sữa giả do các đối tượng sản xuất, buôn bán (Ảnh: V.T.).

Theo Bộ Công an, quá trình điều tra, lực lượng chức năng khám xét 19 địa điểm là nhà máy, văn phòng làm việc, thu giữ 84 loại sản phẩm sữa bột với hơn 26.700 lon/90 lô sản xuất cùng nhiều tài liệu. Cơ quan điều tra bước đầu xác định từ năm 2021 đến nay, các doanh nghiệp có dấu hiệu lập, sử dụng hệ thống sổ sách nhằm che giấu doanh thu, gây thiệt hại ngân sách hơn 28 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kết quả giám định nêu 12 lô sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng một số chất dưới 70% so với mức công bố và được xác định là hàng giả; 72 sản phẩm khác đang tiếp tục giám định, làm rõ.

Thuốc giả tại Thanh Hóa

Tháng 4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt giữ và khởi tố 14 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh với quy mô lớn, hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh, thành.

Trong đó, Nguyễn Tiến Đạt và Trịnh Doãn Giáo bị xác định là các đối tượng cầm đầu, điều hành.

Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây thuốc giả (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Cơ quan điều tra đã thu giữ 21 loại thuốc giả (chủ yếu thuốc chữa xương khớp và một số tân dược), cùng lượng lớn vỏ hộp, tem nhãn, máy móc, nguyên liệu; tổng khối lượng tang vật và nguyên liệu gần 10 tấn.

Đường dây này hoạt động từ năm 2021, đã quảng cáo/bán hàng qua mạng xã hội, “đánh” vào tâm lý chuộng hàng rẻ, hàng “xách tay”, và ước tính doanh thu bất chính gần 200 tỷ đồng.

100 tấn thực phẩm chức năng giả

Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án liên quan đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô lớn, đồng thời khởi tố 5 bị can về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong số các bị can có Nguyễn Năng Mạnh, người giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, cùng một số cá nhân là lãnh đạo, kế toán, thủ quỹ trong hệ sinh thái doanh nghiệp liên quan.

Thực phẩm chức năng giả (Ảnh: Bộ Công an).

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng bị cáo buộc tổ chức chuỗi hoạt động từ nhập nguyên liệu đến sản xuất, đóng gói bao bì và tiêu thụ trên thị trường. Đáng chú ý, để hợp thức giấy tờ và đánh vào tâm lý chuộng hàng ngoại, nhóm này bị cho là đã cho in trên nhãn mác thông tin hàng “nhập khẩu từ Mỹ, châu Âu…”, trong khi thực tế nguyên liệu, hàng hóa chủ yếu có nguồn từ Trung Quốc hoặc mua trôi nổi.

Kết quả bước đầu cho thấy nhiều chỉ tiêu chất lượng chỉ đạt dưới 30% so với công bố.

Ngoài ra, nhóm bị can còn bị cáo buộc sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để giảm số thuế phải nộp, gây thất thu cho Nhà nước. Khi nghi ngờ bị điều tra, các đối tượng bị nêu đã tìm cách tẩu tán, tiêu hủy nguyên liệu và sản phẩm.

Khám xét kho hàng và cơ sở kinh doanh, lực lượng chức năng thu giữ lượng tang vật khoảng 100 tấn thực phẩm chức năng, được phân phối rộng rãi trên cả nước, trong đó nhóm khách hàng bị nhắm đến chủ yếu là người già và trẻ em.

Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế

Ngày 12/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 người thuộc Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) để điều tra về tội Nhận hối lộ.

Các bị can gồm: Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng), Đinh Quang Minh (Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo ATTP), Nguyễn Thị Minh Hải (Phó Giám đốc trung tâm), Lê Thị Hiên (chuyên viên) và Cao Văn Trung (Phó trưởng Phòng Giám sát ngộ độc).

Theo Bộ Công an, đây là diễn biến mở rộng điều tra vụ án liên quan đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả gắn với hệ thống doanh nghiệp và nhà máy MediPhar - MEDIUSA.

Theo kết luận điều tra và cáo trạng của VKSND Tối cao, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP, Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong bị cáo buộc giữ vai trò trung tâm trong việc “bật đèn xanh”, tạo thuận lợi để nhóm doanh nghiệp liên quan MediUSA – MediPhar hợp thức điều kiện sản xuất, từ đó tuồn ra thị trường lượng lớn thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.

Ông Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế (Ảnh: Bộ Công an).

Cụ thể, từ năm 2020-2024, Nguyễn Năng Mạnh (chủ hệ thống doanh nghiệp) bị cáo buộc đã chi hơn 1 tỷ đồng để “bôi trơn” hoạt động thẩm định, thẩm định lại, hậu kiểm, hướng tới mục tiêu được cấp 4 giấy chứng nhận GMP cho hai nhà máy MediUSA và MediPhar.

VKSND Tối cao cũng xác định, không chỉ dừng ở các chuyến thẩm định - hậu kiểm, giai đoạn 2018-2024, lợi dụng kẽ hở cơ chế công bố sản phẩm theo Nghị định 15/2018, một nhóm lãnh đạo, cán bộ Cục ATTP bị cáo buộc nhận hối lộ có hệ thống trong 3 mảng cấp phép; tổng tiền nhận hối lộ được nêu hơn 93,7 tỷ đồng (cấp giấy tiếp nhận), hơn 12,7 tỷ đồng (cấp giấy xác nhận) và hơn 1 tỷ đồng (cấp GMP).

Trên cương vị Cục trưởng, ông Phong bị cáo buộc chủ trì họp, phân công đầu mối xử lý hồ sơ, đồng thời hưởng lợi theo “cơ chế ăn chia” và nhận tiền định kỳ do cấp dưới mang đến kèm danh sách doanh nghiệp.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai 2, Bệnh viện Việt Đức 2

Theo Kết luận thanh tra số 528/KL-TTCP được Thanh tra Chính phủ công bố, các sai phạm tại 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai 2, Bệnh viện Việt Đức 2 được đánh giá xảy ra trong nhiều khâu, từ chuẩn bị đầu tư đến đấu thầu, ký hợp đồng và tổ chức thực hiện.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển Bộ Công an xem xét, điều tra 2 nội dung gồm: 4 gói thầu tư vấn có dấu hiệu cố ý vi phạm quy định đấu thầu khi chủ trương thuê tư vấn nước ngoài lập dự án chưa làm rõ năng lực tư vấn trong nước; và gói thầu thiết bị y tế Bạch Mai 01 có nhiều vi phạm, “đặc biệt có dấu hiệu vi phạm hành vi bị cấm trong đấu thầu”.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai 2 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Kết luận cũng nêu 2 dự án khởi công khi chưa đủ điều kiện (chưa có thiết kế bản vẽ thi công), nhiều hạng mục chậm hàng nghìn ngày, kéo theo tình trạng công trình kéo dài, bỏ hoang, lãng phí nguồn lực đầu tư công.

Tại họp báo chiều 25/12, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can với 4 tội danh: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Nhận hối lộ.

Bước đầu, nhà chức trách xác định hành vi phạm tội gây lãng phí 762 tỷ đồng, đã thu hồi hơn 39 tỷ đồng và kê biên 7 bất động sản, tiếp tục áp dụng biện pháp cần thiết để thu hồi triệt để tài sản, sớm kết luận điều tra, đề nghị truy tố.

Công ty Free Land

Tại họp báo Bộ Công an quý III/2025 (chiều 6/10), đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thụ lý điều tra vụ án xảy ra tại tỉnh Đồng Nai liên quan Công ty cổ phần Free Land và các đơn vị liên quan.

Theo đó, C03 đã khởi tố 8 bị can. Trong đó, 3 bị can bị khởi tố về tội Nhận hối lộ gồm bà Phan Thị Mỹ Thanh (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai), Võ Thanh Nhuận (Trưởng phòng Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai) và Đỗ Đình Ngoan (định giá viên thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai).

Siêu dự án Khu dân cư xã Long Tân (King Bay) (Ảnh: Phước Tuần).

5 bị can bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí là ông Đinh Quốc Thái (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Quốc Hùng và Võ Văn Chánh (đều nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai), Cao Tiến Dũng (nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai) và Vũ Minh Lý (lãnh đạo Công ty Free Land).

Theo Bộ Công an, bước đầu xác định các đối tượng đã móc nối giữa doanh nghiệp với một số lãnh đạo UBND tỉnh và định giá viên của cơ quan định giá để làm giảm tiền sử dụng đất phải nộp trái quy định, gây thiệt hại tạm tính gần 200 tỷ đồng.

Vụ việc được báo chí phản ánh có liên quan dự án King Bay (khu dân cư khoảng 125ha tại khu vực Nhơn Trạch cũ), do Free Land là chủ đầu tư, từng phát sinh nhiều vấn đề về triển khai và giao dịch trên thị trường.

Hoàng Hường

Ngày 1/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án liên quan Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường thành lập, chỉ đạo điều hành; đồng thời khởi tố 6 bị can.

Trong số này, 5 bị can bị bắt tạm giam gồm Hoàng Thị Hường (Hoàng Hường), Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Thị Thoa, Hoàng Anh Dũng, Nguyễn Duy Khánh. Tiếp đó, ngày 27/10, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Tường An, nâng số bị can lên 7 người.

Hoàng Thị Hường (Ảnh: D.O.).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hoàng Hường bị cáo buộc xây dựng hệ thống kinh doanh gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên đăng ký, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phân phối thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Để che giấu doanh thu, nhóm này bị cho là chỉ đạo phân bổ doanh thu về nhiều đầu mối. Giai đoạn 1/2021-6/2025, các đối tượng bị xác định để ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng, đồng thời kê khai sai thuế GTGT đối với doanh thu gần 2.100 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cho biết đã kê biên nhiều tài sản, tổng giá trị ước tính trên 320 tỷ đồng để phục vụ khắc phục hậu quả và bảo đảm thi hành án.

Shark Bình

Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng 9 đối tượng khác để điều tra về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan hoạt động phát hành, kêu gọi đầu tư vào dự án AntEx.

Quá trình làm rõ sai phạm tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái NextTech, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung đối với Shark Bình, Nguyễn Hữu Tuất và khởi tố Đỗ Công Diễn cùng về tội Trốn thuế, liên quan Công ty CP Công nghệ Vimo.

Shark Bình (Ảnh: Shark Tank).

Theo cáo buộc ban đầu, trong giai đoạn tháng 8-11/2021, Shark Bình và thuộc cấp đã phát hành và bán 33,2 tỷ token AntEx cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT (tương đương khoảng 117 tỷ đồng).

Sau đó, tháng 11-12/2021, ông Bình dùng uy tín cá nhân đăng tải thông tin về quỹ “Next100 Blockchain”, kèm các cam kết đầu tư, nhằm quảng bá AntEx, củng cố niềm tin, tránh làn sóng bán tháo token.

Dù dự án không triển khai đúng lộ trình, cơ quan điều tra nêu nhóm cổ đông sáng lập đã thống nhất rút tiền từ “ví tổng” của dự án AntEx, chuyển vào ví cá nhân, bán quy đổi ra tiền để chia nhau, đồng thời chuyển một phần vào các công ty trong hệ sinh thái để sử dụng không đúng mục đích đối với tiền của nhà đầu tư.

Cơ quan công an cho biết đã tạm giữ, phong tỏa nhiều tài sản (tiền, vàng, giấy tờ…) tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng để phục vụ điều tra, thu hồi.

Mailisa

Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 người về tội Buôn lậu, gồm Phan Thị Mai (Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa), Hoàng Kim Khánh (Tổng giám đốc, chồng Mai), Trần Đan Phượng, Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Vương Phượng Nghi, Võ Hoài Sơn, Lu Xueyi và Đỗ Bích Thủy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, giai đoạn 2020-2024, để nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời, Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh bị cáo buộc thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp CFS tại Trung Quốc.

Bị can Phan Thị Mai (Ảnh: Bộ Công an).

Sau đó, các bị can câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, lập hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc (từ Quảng Châu sang Hồng Kông) nhằm được cấp CFS tại Hồng Kông, rồi tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm sản xuất tại Hồng Kông để bán giá cao, thu lợi bất chính “hàng nghìn tỷ đồng”.

Đến ngày 15/12, cơ quan điều tra đã thu hồi 3 tỷ đồng, 4.000 USD, 300 lượng vàng, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh tự nguyện nộp 300 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước để khắc phục hậu quả.

Cơ quan điều tra cũng đã lấy mẫu toàn bộ sản phẩm hệ thống Mailisa bán ra thị trường, phối hợp cơ quan chuyên môn giám định để đánh giá chất lượng.