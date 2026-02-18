Vụ án cô gái bị sát hại ngày Tết (kỳ 1): Cuộc hẹn đoàn viên dang dở

Giữa thời khắc cả nước đón Tết, một cô gái trẻ lên đường về quê sum họp. Thế nhưng, cuộc hẹn đoàn viên chiều 29 Tết đã mãi dang dở, khởi đầu cho một vụ án gây ám ảnh những ngày đầu năm mới ở TPHCM.

Sự mất tích khó hiểu

Chiều 8/2/2024, tức 29 Tết Giáp Thìn, khi không khí xuân đã rộn ràng khắp nơi, chị Vi Thị Thống, sinh năm 1999, ngụ tỉnh Đồng Nai, khép lại ngày làm việc cuối cùng của năm tại Công ty TNHH Coats Phong Phú trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức cũ.

Trở về phòng trọ trên đường Quang Trung, phường Tăng Nhơn Phú B cũ, cô gái khi ấy 25 tuổi hồ hởi nhắn tin cho gia đình, báo tin sẽ về quê ăn Tết. Chị dự tính khoảng 15h chiều sẽ có mặt tại nhà ở xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ cũ, tỉnh Đồng Nai. Đó là cuộc hẹn đoàn viên sau một năm mưu sinh xa nhà.

Cô gái 25 tuổi trước khi bị mất tích ngày 29 Tết (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Thế nhưng, những dòng tin nhắn ấy lại trở thành lời nhắn cuối cùng. Gia đình chờ mãi không thấy chị Thống về đến nhà. Họ cố liên lạc qua điện thoại nhưng thứ nhận lại chỉ là những tiếng tút tút vô vọng. Sự lo lắng dâng lên từng giờ, bởi theo tính toán, lẽ ra chị đã phải có mặt trong vòng tay người thân.

Bạn trai của chị Thống là anh T., ngụ tỉnh Phú Yên, cũng như ngồi trên đống lửa. Hai người sống chung phòng trọ. Trước Tết, anh T. về quê trước, còn chị Thống ở lại làm hết ngày 29 Tết mới nghỉ.

Lo lắng cho chị Thống, người thân đã nhờ người quen đến phòng trọ của cô để xem xét nhưng không tìm thấy.

Ngày 30 Tết, gia đình chị Thống chẳng còn tâm trí chuẩn bị đón năm mới. Họ lặn lội từ tỉnh Đồng Nai lên nhà trọ của cô gái. Cửa khu trọ đóng, họ phải trèo vào để quan sát. Khi tới trước căn phòng trọ, người thân chị Thống thấy cửa ngoài được khóa cẩn thận.

Hy vọng mong manh

Cùng ngày, chị V.T.H. (em ruột chị Thống) đã đến Công an phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức cũ, báo tin, nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ. Công an phường đã cử lực lượng xuống nhà trọ xác minh thông tin, tổ chức truy tìm tung tích chị Vi Thị Thống.

Công an địa phương đã cùng với người nhà chị Thống kiểm tra bên trong phòng trọ số 4 (nhà trọ chị Thống và bạn trai ở) thì ghi nhận xe máy, đồ dùng cá nhân vẫn còn trong phòng trọ, nhiều bịch đồ cô gái còn treo trên xe để chuẩn bị về quê. Ngoài ra, phòng trọ không có sự xáo trộn bất thường.

Tiếp tục áp dụng các biện pháp truy tìm và thu thập hình ảnh camera nhà trọ, lực lượng chức năng ghi nhận chị Vi Thị Thống sau khi tan ca trở về đã không ra khỏi phòng trọ từ khoảng 14h ngày 8/2/2024. Đồng thời, cảnh sát cũng xác định chị Thống vẫn chưa về nhà tại xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ cũ, tỉnh Đồng Nai.

Camera ghi cảnh chị Thống đi làm về đến nhà trọ và chiếc xe máy treo nhiều đồ chuẩn bị về quê (Ảnh: Công an cung cấp).

Lúc này, sự mất tích của cô gái khiến cả người thân và lực lượng chức năng khó hiểu. Trước lúc mất tích, chị Thống cũng liên lạc với gia đình và không có dấu hiệu gì bất thường.

Nhiều dự đoán rằng cô gái đã gặp chuyện không lành; tuy nhiên, trong lòng người thân chị Thống vẫn bấu víu vào hy vọng cô gái vẫn đang bình yên ở đâu đó. Người thân tỏa đi khắp nơi tìm kiếm, nhờ các fanpage đăng thông tin hỗ trợ; tuy nhiên, mọi thông tin về cô gái đều bặt vô âm tín.

Từ báo cáo của Công an TP Thủ Đức cũ, Ban Giám đốc Công an TPHCM nhận định vụ việc có dấu hiệu nghi vấn nạn nhân bị xâm hại. Giám đốc Công an TPHCM đã phân công đồng chí Mai Hoàng khi đó là Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, trực tiếp chỉ đạo xác lập chuyên án.

Nhiều lực lượng như Phòng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức cũ khẩn trương vào cuộc, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm làm rõ bản chất vụ việc và truy tìm tung tích cô gái trong những ngày Tết cận kề.

(Còn tiếp).