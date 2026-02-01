Mùng 3 Tết Hà Nội có mưa, trời rét

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 18/2 (mùng 2 Tết) một bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Trung Bộ gây mưa, mưa nhỏ rải rác; nhiệt độ giảm 4-6 độ C.

Dự báo ngày 19/2 (mùng 3 Tết) không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc khu Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Riêng Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17-19 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao 3-5m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 2-4m.

Người dân xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Ảnh: Thành Đông).

Dự báo ngày 19/2, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa (trừ Lai Châu, Điện Biên) có nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C; nhiệt độ trung bình 18-20 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 15 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 19/2, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác; riêng Lai Châu, Điện Biên ngày nắng, gió nhẹ. Đêm trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C; riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 30 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.