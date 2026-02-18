Mất xe gửi ngày Tết, ai bồi thường?

Dịp Tết, nhu cầu gửi xe qua đêm tại nhà hàng, quán ăn, khu vui chơi, chung cư tăng cao. Tuy nhiên, không ít trường hợp người dân tá hỏa khi phát hiện xe của mình “không cánh mà bay” sau một đêm gửi giữ. Vậy trong tình huống này, ai phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại?.

(Ảnh minh họa: AI).

Trả lời câu hỏi trên, luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Giám đốc Công ty luật Lưu Vũ) cho biết, theo Điều 554 Bộ luật Dân sự 2015, gửi xe là một dạng của hợp đồng gửi giữ tài sản.

Theo đó, bên giữ có nghĩa vụ bảo quản tài sản và trả lại đúng tài sản khi hết thời hạn gửi giữ. Đồng thời, Điều 557 của bộ luật này quy định: Bên giữ tài sản phải bồi thường thiệt hại nếu làm mất, hư hỏng tài sản do lỗi của mình.

Trường hợp có vé gửi xe hoặc có thỏa thuận giữ xe rõ ràng khi người dân gửi xe và nhận vé, đây là căn cứ xác lập hợp đồng gửi giữ tài sản. Nếu xe bị mất trong thời gian gửi giữ, đơn vị trông giữ xe có trách nhiệm bồi thường giá trị thực tế của chiếc xe tại thời điểm xảy ra thiệt hại, trừ khi chứng minh được mình không có lỗi.

Còn trong trường hợp không có vé, nhưng có việc nhận xe, thu tiền, trông coi dù không có vé giữ xe, nếu có căn cứ chứng minh bên giữ đã đồng ý nhận trông giữ như có bảo vệ trông xe, có camera giám sát, có thu tiền gửi xe, sắp xếp xe trong khu vực quản lý… thì vẫn được xem là đã hình thành thỏa thuận gửi giữ tài sản.

Khi đó, nếu xe bị mất do lỗi của bên giữ, họ vẫn phải bồi thường theo quy định tại Điều 557 Bộ luật Dân sự 2015.

Như vậy, việc có vé gửi xe hay không, không phải là yếu tố duy nhất quyết định trách nhiệm bồi thường; quan trọng là có hay không quan hệ gửi giữ tài sản và lỗi của bên trông giữ.