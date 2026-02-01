Toàn cảnh hàng không: So găng 5 hãng bay Việt

Theo Cục Hàng không Việt Nam, năm 2025, ngành vận chuyển khách quốc tế đạt 46,6 triệu lượt, tăng 12%, trong khi sản lượng hàng hóa đạt khoảng 1,3 triệu tấn, tăng tới 22% so với năm trước.

Đà tăng trưởng này được hỗ trợ bởi mạng lưới đường bay quốc tế ngày càng mở rộng. Các hãng hàng không nội địa đã triển khai mở đường bay mới và phục hồi đường bay phù hợp với năng lực khai thác của các hãng.

Ngành hàng không bước vào năm 2026 với loạt thay đổi mới, từ Luật hàng không đến sự tham gia của loạt tập đoàn tư nhân lớn như Sun PhuQuoc Airways, Crystal Bay… cùng màn tái xuất của Bamboo Airways.

Giới quan sát nhận định hàng không một lần nữa đang trở về thời kỳ tăng trưởng nóng những năm trước Covid-19.