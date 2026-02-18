Bắt giữ 2 đối tượng cướp tiệm vàng trong ngày Tết ở Lâm Đồng

Ngày 18/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này truy xét, bắt giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản tại xã Quảng Lập, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho bị hại.

Công an bắt giữ 2 đối tượng cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Trước đó, vào 22h20 ngày 16/2 (đêm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026), Công an xã Quảng Lập nhận tin báo về vụ cướp giật tài sản xảy ra tại tiệm vàng Kim Lượng, thôn Quảng Thuận. Chủ tiệm là bà Huỳnh Thị Lan (SN 1977) trình báo việc bị 2 thanh niên điều khiển xe máy hiệu Air Blade màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, xông vào tiệm giả vờ hỏi mua hàng rồi bất ngờ giật 1 sợi dây chuyền, 1 lắc đeo tay, tổng trị giá khoảng 74 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các phòng nghiệp vụ và công an cơ sở điều tra, truy bắt đối tượng.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Đến 15h ngày 17/2 (mùng 1 Tết), lực lượng chức năng đã xác định, bắt giữ 2 đối tượng gây án là Lê Anh Huy (SN 2008) và Trần Đỗ Thanh Phong (SN 2008) cùng trú tại xã Quảng Lập).

Hiện vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.