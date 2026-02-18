Bắt giữ người phụ nữ trộm vàng tại tiệm kim hoàn ở TPHCM

Ngày 18/2, Công an phường Chánh Hưng, TPHCM, cho biết, đơn vị vừa bắt nhanh đối tượng trộm cắp tài sản tại một tiệm vàng trên đường Nguyễn Thị Tần.

Kẻ trộm vàng trắng bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Công an phường Chánh Hưng tiếp nhận tin báo của anh M.H.S. (SN 1986) về việc bị trộm cắp tài sản. Theo nội dung trình báo, khoảng 19h30 ngày 16/2 (29 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), có một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đến cửa hàng kinh doanh vàng H.A. trên đường Nguyễn Thị Tần để bán chiếc bông tai.

Lợi dụng lúc chủ tiệm vàng mất cảnh giác, người phụ nữ đã lấy một vòng đeo tay trọng lượng 2,5 chỉ trắng, trị giá 20 triệu đồng rồi rời đi.

Chỉ sau 2,5 giờ tiếp nhận tin báo, Công an phường Chánh Hưng nhanh chóng xác định nghi phạm trộm chiếc vòng tay là Trần Thúy An (SN 1990, ngụ TPHCM) và tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, An thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản tại tiệm vàng H.A.. Cảnh sát đang củng cố hồ sơ, để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Việc bắt nhanh đối tượng trộm cắp tài sản cho thấy tinh thần trách nhiệm của Công an phường Chánh Hưng, TPHCM, trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; tạo sự yên tâm cho người dân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.

Nhà chức trách đề nghị các hộ kinh doanh vàng và người dân nâng cao cảnh giác, không chủ quan trong công tác bảo vệ tài sản.