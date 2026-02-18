Hát karaoke gây ồn ngày Tết có thể bị phạt đến 160 triệu đồng

Tết Nguyên đán là dịp sum họp, vui xuân, nhiều gia đình tổ chức ăn uống, gặp gỡ, hát karaoke để tăng thêm không khí rộn ràng. Tuy nhiên, không ít trường hợp việc mở nhạc, hát karaoke với âm lượng lớn kéo dài nhiều giờ đã gây ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi, sinh hoạt bình thường của hàng xóm, thậm chí phát sinh mâu thuẫn trong khu dân cư. Vậy hành vi này bị xử lý như thế nào theo quy định pháp luật?

Liên quan vấn đề này, luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Đoàn luật sư TPHCM) cho biết, hành vi mở nhạc, karaoke gây ồn ào, ảnh hưởng đến không gian sống của người xung quanh vẫn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/12/2025) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Thiết bị đo tiếng ồn (Ảnh: Tâm An).

Cụ thể, từ ngày 15/12/2025, hành vi tụ tập hát karaoke gây tiếng ồn, làm ảnh hưởng đến người xung quanh có thể bị xử phạt bất kể thời điểm nào trong ngày, không còn chỉ giới hạn sau 22 giờ như trước đây. Theo Điều 9 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, mức phạt tiền có thể từ 1 đến 2 triệu đồng.

Luật sư cho biết, trường hợp tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép, người vi phạm còn có thể bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 45/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với mức phạt có thể lên đến 160 triệu đồng trong trường hợp nghiêm trọng. Ngoài ra, cơ quan chức năng có thể áp dụng biện pháp bổ sung như tịch thu phương tiện, thiết bị âm thanh nếu được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

Về cách xử lý đúng luật, khi hàng xóm mở nhạc, karaoke gây ồn ào trong dịp Tết, người dân nên nhắc nhở trực tiếp một cách ôn hòa, thiện chí để giữ gìn hòa khí, tránh to tiếng, xô xát hoặc những hành vi có thể dẫn đến gây rối trật tự công cộng. Nếu tình trạng không chấm dứt, có thể phản ánh đến Công an phường/xã nơi cư trú để được kiểm tra, xử lý theo quy định.

Để việc phản ánh đạt hiệu quả và đúng trình tự pháp luật, người dân nên ghi nhận lại thời gian, mức độ tiếng ồn (có thể quay video, ghi âm làm căn cứ). Tiếp đó, liên hệ Tổ trưởng tổ dân phố hoặc Ban quản lý khu dân cư để phối hợp nhắc nhở, lập biên bản ban đầu. Trường hợp hành vi gây ồn kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc có dấu hiệu cố tình vi phạm, cơ quan chức năng có thể tiến hành đo đạc mức độ tiếng ồn làm căn cứ xử phạt theo quy định.

Việc xử lý cần được thực hiện trên tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo đảm quyền được nghỉ ngơi, sinh hoạt bình thường của mỗi người dân, đồng thời giữ gìn sự hài hòa trong quan hệ láng giềng, nhất là trong những ngày Tết cổ truyền.