Hơn 16.000 bị hại trong đại án FLC chưa làm đơn yêu cầu thi hành án

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, đến nay Thi hành án dân sự TP Hà Nội đã giải quyết hồ sơ cho gần 11.000 bị hại trong đại án FLC, với tổng số tiền hoàn trả khoảng 1.400 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hơn 16.000 bị hại trong đại án chưa làm đơn yêu cầu thi hành án để nhận lại tiền.

Qua phân loại hồ sơ, Thi hành án dân sự TP Hà Nội nhận thấy trong đó có gần 5.000 bị hại có số tiền được hoàn trả chỉ dưới 2 triệu đồng/người và 5.000 bị hại có sai sót về địa chỉ cư trú.

Ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC (Ảnh tư liệu: Mạnh Quân).

Lý giải việc bản án của tòa có thông tin sai địa chỉ của các bị hại, nguồn tin cho rằng bản án được thu thập thông tin từ các công ty chứng khoán. Điều đó dẫn tới nhiều thông tin về địa chỉ cư trú của bị hại thiếu dấu hoặc không có, có tên xã nhưng không có tên tỉnh, thành phố...

“Vì thế 10.000 người này sẽ ít làm đơn, ngại làm đơn hoặc thời gian để chỉnh sửa thông tin, gửi đơn yêu cầu thi hành án lâu hơn do giá trị thiệt hại của họ ít. Cũng có trường hợp không có tài liệu chứng minh thiệt hại do đã chuyển nhượng chứng khoán nên cũng không làm đơn yêu cầu thi hành án”, nguồn tin cho hay.

Việc nhận đơn thi hành án được cơ quan này tiến hành qua đường bưu điện nhằm đảm bảo công khai, minh bạch. Thi hành án dân sự TP Hà Nội đang dốc sức để hoàn trả xong toàn bộ số đơn yêu cầu của đương sự đáp ứng đủ yêu cầu.

Như Dân trí thông tin, Thi hành án dân sự Hà Nội đã cấp giấy xác nhận hoàn thành thi hành án cho ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC. Ông Quyết và hai em gái đã nộp tiền khắc phục hoàn toàn thiệt hại trong vụ án.

Giấy xác nhận hoàn tất thi hành án dân sự được coi là một trong những điều kiện cần thiết để xem xét đến việc giảm án tù.