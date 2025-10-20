Những đại án tham nhũng được “điểm danh” trên diễn đàn Quốc hội

Chiều 20/10, Quốc hội nghe các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của TAND Tối cao và VKSND Tối cao.

Về công tác của tòa án trong nhiệm kỳ, Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí nêu bối cảnh tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, manh động, có tính chất xuyên quốc gia.

Cùng với đó, các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính gia tăng về số lượng và tính chất ngày càng phức tạp.

Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí trình Quốc hội báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của TAND Tối cao (Ảnh: Quang Phúc).

Trong bối cảnh đó, Chánh án TAND Tối cao đã chỉ đạo tòa án các cấp tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án, vụ việc.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ, các tòa án đã thụ lý hơn 2,7 triệu vụ việc, giải quyết hơn 2,6 triệu vụ việc, đạt tỷ lệ 97,64%.

Đặc biệt, việc xét xử bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và chưa phát hiện trường hợp kết án oan người vô tội.

Chánh án TAND Tối cao cũng khẳng định đã xử lý nghiêm nhiều vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo như vụ án Nhật Cường, Tân Hiệp Phát, Việt Á, Tân Hoàng Minh…

Công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế được chú trọng, đạt hiệu quả.

Nhưng bên cạnh đó, hoạt động của các tòa án còn một số khó khăn, vướng mắc và hạn chế như vẫn còn một số bản án, quyết định bị sửa; một số trường hợp thu thập, đánh giá chứng cứ còn chưa đầy đủ…

Trong nhiều nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tới, Chánh án nhấn mạnh quyết tâm xây dựng tòa án nghiêm minh, liêm chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp tòa án có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, đạo đức trong sáng, kỷ luật nghiêm minh, có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai.

Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến (Ảnh: Quang Phúc).

Báo cáo công tác của Viện trưởng VKSND Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026, Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến khẳng định cơ quan này đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện, nhất là phòng, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Với công tác công tố và kiểm sát trong lĩnh vực hình sự, Viện trưởng VKSND Tối cao đã chỉ đạo thực hiện công tố chủ động theo phương châm 4S “sớm hơn, sát hơn, sâu hơn, sắc hơn”; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đột phá về nghiệp vụ, phòng chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự và ngược lại.

Đặc biệt, ngành kiểm sát đã phối hợp xử lý nghiêm minh 18.980 vụ với 41.142 bị cáo về tội kinh tế, tham nhũng, trong đó có nhiều vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Điển hình như vụ án Chuyến bay giải cứu, Việt Á, vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm, Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh, Xuyên Việt Oil, vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An....

Ngành kiểm sát cũng áp dụng các biện pháp bảo đảm để thu hồi hơn 74.769 tỷ đồng, theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ.

Đề cập nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới, Viện trưởng VKSND Tối cao nhấn mạnh sẽ tăng cường năng lực cơ quan điều tra VKSND Tối cao, bảo đảm sự trong sạch, liêm chính của các cơ quan tư pháp. Ông cũng khẳng định tinh thần xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Bên cạnh đó, theo ông Tiến, cần đổi mới công tác đánh giá, sử dụng cán bộ theo chỉ số (KPI); đề cao trách nhiệm, chuẩn mực đạo đức công vụ; thu hút và trọng dụng nhân tài, phát hiện, đào tạo cán bộ trẻ; bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.