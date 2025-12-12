Những “đại án” phải thu hồi tài sản rất lớn trong năm 2026 ở Hà Nội

Kiểm soát chặt chẽ khâu kê biên, định giá, đấu giá

Tại hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, sáng 12/12, Trưởng Thi hành án dân sự TP Hà Nội Phạm Văn Dũng khẳng định năm nay tiếp tục có nhiều áp lực, thử thách đối với việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Dù vậy, trong nhiều năm liên tiếp, Hà Nội luôn là đơn vị dẫn đầu toàn quốc về thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế. “Đây là kết quả không dễ đạt được trong bối cảnh tài sản của các vụ án loại này ngày càng tinh vi, dễ tẩu tán và liên quan đến nhiều chủ thể”, ông Dũng cho hay.

Cụ thể hơn, năm nay cơ quan này đã tiếp nhận, xử lý các vụ việc lớn, điển hình, đồng thời lập kế hoạch thi hành 34 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, như: Vụ FLC - Trịnh Văn Quyết, Sài Gòn Đại Ninh, Tập đoàn Phúc Sơn, Trương Mỹ Lan - Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chuyến bay giải cứu giai đoạn 2, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch AIC), Bệnh viện Tim Hà Nội, Cao tốc Quảng Ngãi…

Nhiều vụ việc lớn, phức tạp đã được thi hành dứt điểm, góp phần thể hiện quyết tâm phục hồi tài sản tham nhũng theo tinh thần các nghị quyết, kết luận của Đảng.

Thi hành án dân sự TP Hà Nội đã giải quyết hồ sơ cho gần 11.000 bị hại trong đại án FLC, với tổng số tiền hoàn trả khoảng 1.400 tỷ đồng (Ảnh tư liệu: Mạnh Quân).

“Đối với vụ Tập đoàn FLC có trên 28.000 người liên quan, với số tiền chi trả 1.400 tỷ đồng, thu nộp sung công ngân sách nhà nước trên 700 tỷ đồng. Trong thời gian gần 2 tháng, chúng tôi đã thụ lý, ra quyết định thi hành án và thực hiện chi trả kịp thời cho hơn 12.000 đơn yêu cầu”, ông Dũng dẫn chứng.

Người đứng đầu Thi hành án dân sự Hà Nội dự báo năm 2026 phải tiếp tục thi hành 22 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi; đồng thời phát sinh thêm nhiều vụ đại án dư luận quan tâm đang chờ xét xử và tổ chức thi hành án như: Vụ TikToker Mr Pips (Phó Đức Nam), vụ đất hiếm, vụ đánh bạc khách sạn Pullman, vụ Nguyễn Đăng Thuyết, vụ Bắc Hà giai đoạn 2...

“Ngay từ đầu năm, chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc lớn, phức tạp, dư luận quan tâm - đặc biệt các vụ án tham nhũng, kinh tế liên quan đất đai, dự án; phân loại vụ việc theo nhóm trọng điểm, phức tạp, kéo dài, có khả năng thi hành ngay”, ông Dũng nhấn mạnh.

Phó Đức Nam (Mr Pips) khi bị bắt (Ảnh: T.A.).

Cơ quan này cũng sẽ đẩy mạnh xác minh toàn diện, chuyên sâu về tài sản; mở rộng xác minh với người thân thích và kiểm soát chặt chẽ khâu kê biên, định giá, đấu giá.

Đặc biệt, theo ông Dũng, sẽ sử dụng tối đa các cơ sở dữ liệu thuế, đất đai, tài khoản ngân hàng, đăng kiểm, dân cư; kịp thời áp dụng biện pháp cưỡng chế, kê biên đối với tài sản có dấu hiệu chuyển dịch. Song song với đó, phối hợp với cơ quan điều tra trong việc truy tìm tài sản, áp dụng biện pháp ngăn chặn ngay từ đầu.

Thu hồi tài sản đứng đầu cả nước

Năm nay, Thi hành án dân sự Hà Nội đã tổ chức thi hành xong 39.430 việc (xếp thứ 2/34 địa phương), cao hơn 0,76% so với chỉ tiêu được giao.

Mặc dù số tiền thụ lý mới tăng cao đột biến, hơn 9.109 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2024 nhưng cơ quan này đã thi hành xong trên 25.096 tỷ đồng (đứng thứ 2/34 địa phương) và cao hơn 4% so với chỉ tiêu được giao.

Đối với kết quả thi hành án kinh tế, tham nhũng, Thi hành án dân sự Hà Nội có số việc phải giải quyết đứng đầu toàn quốc với 3.210 việc và đã thi hành xong 2.901 việc, đạt tỷ lệ hơn 95,3% (đứng đầu trong 34 địa phương).

“Những con số trên cho thấy, bối cảnh thực hiện nhiệm vụ diễn ra với áp lực công việc đặc biệt lớn, thay đổi căn bản mô hình tổ chức bộ máy, nhưng Thi hành án dân sự TP Hà Nội vẫn duy trì và bắt được nhịp trong tình hình mới, xử lý, thu hồi thu hồi tài sản nhà nước bị chiếm đoạt, thất thoát với quy mô đáng kể”, ông Phạm Văn Dũng nhận định.