Người đàn ông bị bạn nhậu đâm tử vong chiều 28 Tết

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tạm giữ hình sự Đinh Văn Diện (SN 1989, trú tại thôn Trung Đông, xã Đức Thịnh) để điều tra về hành vi giết người sau một vụ án mạng xảy ra trong bữa tiệc tất niên.

Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 16h ngày 15/2 (tức 28 Tết), khi Diện và anh T.V.V. (SN 1987, cùng trú tại xã Đức Thịnh) tham gia một cuộc nhậu tất niên ở địa phương.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Văn Nguyễn).

Trong quá trình nhậu, giữa Diện và anh V. đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đỉnh điểm của sự việc, Diện đã dùng dao đâm vào vùng ngực anh V., khiến nạn nhân ngã gục ngay trước cửa nhà. Mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng anh V. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với Công an xã Đức Thịnh và các đơn vị liên quan để tiếp tục điều tra.