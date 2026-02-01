Đoàn tàu du lịch văn hóa Hà Nội 5 Cửa Ô kiến tạo nghi lễ du xuân mới

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đoàn tàu du lịch văn hóa Hà Nội 5 Cửa Ô - The Hanoi Train sẽ diễn ra từ ngày 17/2 đến 8/3, được kiến tạo như một “khoảng lặng di động” về tinh thần, nơi mỗi người, mỗi gia đình có thể tìm thấy cuộc hẹn với ký ức và bản sắc Hà Nội qua Tết xưa - xuân mới với hành trình Thăng Long - Kinh Bắc.

Đây là mùa xuân đầu tiên The Hanoi Train vận hành chính thức, mở ra một lựa chọn du xuân khác biệt cho du khách nhiều thế hệ.

Năm toa tàu mang tên Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Đống Mác, những địa danh gắn với lịch sử đất kinh kỳ, được trang hoàng như phòng khách của các gia đình Hà Nội xưa.

Không gian ấy tạo nên một trải nghiệm tổng hòa của văn hóa, di sản, nghệ thuật, ẩm thực và tâm linh.

Xuất phát từ ga Hà Nội, đoàn tàu đưa du khách tới ga Từ Sơn (Bắc Ninh), mở ra không gian văn hóa Kinh Bắc, vùng đất phát tích vương triều Lý và là cái nôi dân ca quan họ.

Đoàn tàu du lịch văn hóa Hà Nội 5 Cửa Ô (Ảnh: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam).

Trong hành trình kéo dài khoảng 3,5 giờ du khách thưởng thức “quà Hà Nội” mang hương vị Tết cổ truyền, lắng nghe những câu chuyện và làn điệu mùa xuân, hòa mình vào trải nghiệm nghệ thuật với quan họ, ca trù, chèo, xẩm, trống quân, những loại hình đặc trưng của miền di sản sông Hồng.

Điểm dừng tại Đền Đô, nơi thờ tám vị vua triều Lý, gợi nhắc dấu mốc dời đô về Thăng Long và thời kỳ hưng thịnh của Đại Việt.

Trong không khí đầu năm, du khách cùng dâng hương cầu quốc thái dân an, tiếp nối một phong tục đẹp và thiêng liêng của người Việt.

Trên đường trở về, tàu dừng tại Ga Long Biên khoảng 20 phút để du khách chiêm ngưỡng cây cầu lịch sử có tuổi đời hơn một thế kỷ, check-in với hai toa xe không gian mở và lưu giữ kỷ niệm giữa Hà Nội cổ kính.

Về cấu trúc vận hành, The Hanoi Train được kiến tạo như một không gian văn hóa di động, tái hiện các lớp ký ức Hà Nội qua kiến trúc, nghệ thuật và ẩm thực.

Đoàn tàu gồm 5 toa ghế ngồi hai tầng và 2 toa không gian mở, tổng sức chứa 287 chỗ. Mỗi toa có từ 44 đến 65 chỗ ngồi, cửa kính mở rộng tối đa để du khách ở bất kỳ vị trí nào cũng có thể ngắm phong cảnh dọc đường.

Giá vé được giữ ổn định trong dịp Tết, miễn phí cho trẻ em dưới 3 tuổi, áp dụng ưu đãi cho gia đình và khách đoàn theo điều kiện cụ thể.

Mức giá tại các toa Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Đống Mác là 550.000 đồng/vé tầng 1 và 650.000 đồng/vé tầng xép hoặc tầng 2, riêng toa Ô Chợ Dừa Vip đồng giá 750.000 đồng/vé.

Đại diện The Hanoi Train cho biết, hành trình Thăng Long - Kinh Bắc chính là một khoảng lặng, một cánh cửa thời gian, nơi mỗi người, mỗi gia đình có thể cùng nhau trải nghiệm văn hoá, gặp lại Tết và những hồi ức xưa.

Ở góc độ văn hóa, cách tiếp cận này được định hình như một cuộc hẹn thường niên mỗi độ xuân sang, nơi hy vọng, ký ức và tinh thần trở về cùng hội tụ.

Di sản được đưa vào đời sống đương đại bằng trải nghiệm sống động, góp phần nuôi dưỡng bản sắc trong bối cảnh kinh tế sáng tạo và công nghiệp văn hóa được xác định là động lực phát triển mới.