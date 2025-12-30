Phát hiện hơn 30 tấn thịt, nội tạng không rõ nguồn gốc ở TPHCM

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM, cho biết, tình trạng sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên địa bàn diễn biến phức tạp dịp cuối năm. Các đối tượng tổ chức sản xuất, buôn bán thực phẩm rất đa dạng về mẫu mã, linh động về giá cả và đặc biệt, các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ là những mặt hàng phổ biến, tiềm ẩn rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng.

Do đó, trong đợt thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp, Tết Bính Ngọ 2026, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai nhiều đợt kiểm tra diện rộng, tập trung vào các cơ sở có sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc không đáp ứng quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Phát hiện nhiều sai phạm

Thời gian quan, Phòng Cảnh sát kinh tế đã kiểm tra tại nhiều cơ sở hoạt động kinh doanh kho lạnh trên địa bàn thành phố như: Công ty TNHH Thương mại N.N.F. (phường Bình Hưng Hòa), hộ kinh doanh M.P. (xã Bình Lợi), Công ty TNHH Thực phẩm X.H. (phường Thủ Đức), Công ty TNHH DV T.L. T.D. (phường An Phú Đông), Công ty TNHH Thực phẩm đông lạnh V.T. (phường Linh Xuân), Công ty TNHH Thương mại Đ.N.F. (xã Bà Điểm), Công ty Thương mại và chế biến thực phẩm L. (xã Tân Nhựt), Công ty TNHH C.P.F., Công ty TNHH N.T. Food (cùng xã Vĩnh Lộc), cơ sở kinh doanh H.M.H. (phường Tam Bình).

Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua đó, đơn vị đã phát hiện các cơ sở đang lưu chứa tổng cộng hơn 30,5 tấn nội tạng và thịt động vật các loại. Trong đó, có 4,5 tấn vú heo đông lạnh; 3,7 tấn dồi trường heo đông lạnh; 4,3 tấn trứng gà non đông lạnh; 1,5 tấn sụn gà đông lạnh; 5,5 tấn thịt trâu, bò, heo đông lạnh; 3,5 tấn chân gà, khô bò, chả lụa và 7 tấn thủy hải sản các loại.

Theo cảnh sát, tất cả hàng hoá được đựng trong các thùng carton có dán nhãn chữ nước ngoài, không có dán nhãn phụ tiếng Việt và không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Các sản phẩm này được chủ cơ sở thu mua trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời. Cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm không rõ xuất xứ, ban hành quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 1,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát kinh tế thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường và an toàn thực phẩm đối với các hộ kinh doanh ăn uống, tiệm mỳ, hủ tiếu; trong đó, có hộ kinh doanh Đ.N.M.K. (phường Thủ Đức).

Đơn vị phối hợp với cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm nghiệm an toàn thực phẩm đối với 2 mẫu thịt heo xá xíu, thịt heo ba rọi của chủ cơ sở này dùng để chế biến thức ăn, bán cho khách hàng.

Thực phẩm không rõ nguồn gốc được cảnh sát thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện cả 2 mẫu sản phẩm thịt đều có tổng số vi sinh vật hiếu khí, salmonella spp, escherichia coli không phù hợp quy chuẩn của Bộ Y tế; gây nguy cơ mất an toàn thực phẩm cho người sử dụng, cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong dịch vụ kinh doanh ăn uống.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm của chủ cơ sở Đ.N.M.K. với số tiền 66,5 triệu đồng, đình chỉ hoạt động chế biến thịt heo xá xíu, thịt heo ba rọi trong thời hạn 2 tháng để khắc phục hậu quả.

Nói không với thực phẩm bẩn

Phòng Cảnh sát kinh tế nhận định, thị trường thực phẩm chuẩn bị cho mùa lễ, Tết Bính Ngọ năm 2026 sôi động, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân cũng tăng cao. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, cảnh sát khuyến cáo người tiêu dùng nên quan tâm nhiều hơn đến chất lượng thực phẩm, thay đổi hành vi, thói quen không đảm bảo vệ sinh trong lựa chọn, chế biến, bảo quản, sử dụng thực phẩm.

Lực lượng chức năng lấy mẫu thực phẩm đi giám định (Ảnh: Công an cung cấp).

Người dân chỉ sử dụng các sản phẩm thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, tuyệt đối không sử dụng các thực phẩm hết hạn sử dụng, bị biến dạng (phồng, bẹp, hoen gỉ, không còn nguyên vẹn), các loại thực phẩm nghi ngờ biến chất (có mùi vị, màu sắc khác thường, ôi thiu).

“Nói không với thực phẩm bẩn là cách mà người tiêu dùng góp phần loại bỏ những cơ sở làm ăn gian dối và tự bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân và gia đình mình. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc đường dây nóng của Công an TPHCM, để lực lượng chức năng kịp thời vào cuộc xử lý”, Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo.

Cảnh sát niêm phong các thực phẩm không rõ nguồn gốc và mang đi tiêu hủy (Ảnh: Công an cung cấp).

Đối với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, cần chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ sản phẩm như đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế tại cơ quan có thẩm quyền hoặc có sản xuất, chế biến thực phẩm có đặc điểm nhận dạng riêng; ứng dụng công nghệ số để định danh, xác thực, mã hoá thông tin sản phẩm; cam kết không buôn bán hàng giả, hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ; không sử dụng các nguyên liệu không rõ nguồn gốc, có nguy cơ nhiễm vi sinh vật trong chế biến thực phẩm.

Đồng thời, các cơ sở cần tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong xác minh, truy vết nguồn gốc thực phẩm để xử lý theo quy định đối với các hành vi sản xuất, chế biến, kinh doanh hàng giả là lương thực thực phẩm, hàng hóa là thực phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.