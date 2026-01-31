Bắt quả tang 2 thanh niên mang đèn khò đi trộm tiệm vàng ở Đồng Nai

Ngày 31/1, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin Công an phường Trảng Dài đang tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Tuấn Vũ (33 tuổi, trú tại xã Tân An, tỉnh Đồng Nai) và Đoàn Nam Dương (29 tuổi, trú tại xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) để củng cố hồ sơ xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào lúc 2h15 ngày 29/1, trong khi tuần tra trên tuyến đường ĐT768 (đoạn qua khu phố Ông Hường, phường Trảng Dài), Công an phường Trảng Dài nhận tin báo về việc tiệm kinh doanh vàng bạc Ngọc Hiếu Nghĩa (tại tổ 5, khu phố Ông Hường) bị các đối tượng đột nhập, trộm cắp tài sản.

Vũ và Dương cùng tang vật tại hiện trường (Ảnh: CAĐN).

Ngay sau đó, tổ tuần tra của Công an phường Trảng Dài nhanh chóng triển khai lực lượng tiếp cận, bao vây và bắt quả tang Nguyễn Tuấn Vũ và Đoàn Nam Dương sử dụng đèn khò để cắt két sắt trong tiệm vàng.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật phục vụ hành vi phạm tội, gồm: 1 bình oxy, 1 bình gas, 1 đèn khò cắt sắt, 1 xà beng, 1 mỏ lết và 1 xe máy không gắn biển kiểm soát.

Công an phường Trảng Dài đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 2 đối tượng, xử lý theo quy định.