Học sinh TPHCM lan tỏa thông điệp điều tử tế nhỏ tạo nên hạnh phúc lớn

Ngày 31/1, Sở GD&ĐT TPHCM phối hợp Lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM tổ chức Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật lần thứ 8.

Với chủ đề “Những điều tử tế nhỏ tạo nên hạnh phúc lớn”, cuộc thi đã nhận được 452 bài dự thi đến từ các trường THCS và THPT trên địa bàn thành phố.

Qua lăng kính của người trẻ, sự tử tế hiển hiện đa dạng, rõ nét, đôi khi chỉ là một nụ cười rạng rỡ chào nhau buổi sáng, là lời cảm ơn chân thành khi nhận được sự giúp đỡ, hay hành động nhường ghế cho người già, trẻ em trên những chuyến xe buýt đông đúc.

Tại môi trường học đường, sự tử tế hiện diện trong sự thấu hiểu và sẻ chia giữa bạn bè, thầy cô.

Học sinh tham gia vòng chung kết cuộc thi (Ảnh: Hoa Nguyễn).

Ban tổ chức đã chọn ra 14 bài thuyết trình xuất sắc nhất vào vòng chung kết để cùng nhau lan tỏa những giá trị tích cực này bằng ngôn ngữ của xứ sở hoa anh đào.

Bên cạnh phần hùng biện, năm nay cuộc thi lần đầu có thêm nội dung thiết kế poster với chủ đề “Trường học hạnh phúc của em”.

Qua 12 tác phẩm đại diện cho 12 trường, hình ảnh một ngôi trường lý tưởng hiện lên sinh động: an toàn, thân thiện, tôn trọng sự khác biệt và nuôi dưỡng cảm xúc tích cực cho học sinh.

Theo ban tổ chức, xây dựng trường học hạnh phúc chính là nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, chia sẻ cuộc thi nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Nhật trong các trường phổ thông, tạo môi trường học sinh học hỏi lẫn nhau.

Bên cạnh đó, thông qua cuộc thi phát hiện, khen thưởng học sinh sử dụng thành thạo tiếng Nhật, đồng thời tạo nguồn học sinh giỏi cho các kỳ thi.

Ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM, cho biết năm nay 19 trường tham gia cuộc thi, gần gấp đôi so với năm trước.

“Nhật Bản và Việt Nam đã kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023 và đang tiếp tục xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Trong bối cảnh đó, việc số lượng người học tiếng Nhật tăng và trình độ nâng cao là điều đáng mừng”.

Ông nhấn mạnh học một ngôn ngữ không chỉ là học từ vựng mà còn là hiểu về văn hóa, quan điểm và nuôi dưỡng khả năng kết nối trái tim”, ông Ono Masuo chia sẻ.