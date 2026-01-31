Công an Đồng Nai phát hiện hàng nghìn bình gas giả nhãn hiệu

Ngày 31/1, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá đường dây sản xuất gas giả thương hiệu quy mô lớn. Công an đã tạm giữ 16 người và tiếp tục mở rộng điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Trước đó 2 ngày, hàng trăm trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động đồng loạt kiểm tra, khám xét 10 địa điểm sang chiết gas quy mô lớn trên khu vực các tỉnh Đông Nam Bộ.

Công an Đồng Nai phát hiện xưởng sang chiết gas trái phép (Ảnh: CAĐN).

Ập vào 10 địa điểm sản xuất gas, lực lượng công an phát hiện và thu giữ gần 4.000 bình gas giả thương hiệu loại 12kg và 45kg, 14 xe tải (5 xe bồn), cùng bồn chứa, tem nhãn và nhiều thiết bị sang chiết.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ 3 bồn gas, 6 thùng tem, nhãn gas, 6 máy khò nhiệt và nhiều dụng cụ, thiết bị phục vụ sang chiết gas...

Qua điều tra ban đầu, các cơ sở trên được nhóm đối tượng thuê lại rồi sản xuất gas giả các thương hiệu lớn.

Trước đó, ngày 15/1, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với các đơn vị liên quan đồng loạt khám xét 12 địa điểm tại Tây Ninh, TPHCM và các tỉnh miền Tây. Lực lượng chức năng phát hiện hơn 10.000 bình gas giả thương hiệu của các hãng nổi tiếng, đồng thời tạm giữ 16 người để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.