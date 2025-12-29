Cả nước có 74 vụ ngộ độc thực phẩm, hơn 14.000 cơ sở vi phạm

74 vụ ngộ độc thực phẩm trong 11 tháng

An toàn thực phẩm là vấn đề nóng được dư luận đặc biệt quan tâm trong năm qua.

Theo thống kê, trong 11 tháng (từ ngày 1/1 đến hết ngày 20/11), toàn quốc ghi nhận 74 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.588 người mắc và 19 trường hợp tử vong.

Nhiều vụ ngộ độc thực phẩm được ghi nhận trong năm qua (Ảnh: Chí Anh).

So với cùng kỳ năm 2024, số vụ giảm 54 vụ, số người mắc giảm 2.744 người, số trường hợp tử vong giảm 1 người.

Đây là thông tin được nêu ra trong báo cáo "Tổng kết công tác y tế năm 2025 và 5 năm 2021-2025; định hướng công tác y tế 5 năm 2026-2030, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026" của Bộ Y tế.

Trong năm 2025, Bộ Y tế cũng đã tập trung rà soát, hoàn thiện văn bản pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường từ Trung ương đến địa phương, có sự vào cuộc của các cấp, các ngành chức năng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều vụ vi phạm với nhiều hình thức khác nhau và công khai kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đáng chú ý, toàn ngành y tế (tại Trung ương và địa phương) đã kiểm tra 252.669 cơ sở, phát hiện 14.107 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, chiếm 5,58%.

Qua đó, cơ quan chức năng đã xử lý 3.811 cơ sở (chiếm 27,01% số cơ sở vi phạm), tăng so với cùng kỳ năm 2024 (22,2%).

Trong đó, phạt tiền 3.132 cơ sở với tổng số tiền phạt 17,6 tỷ đồng; đình chỉ hoạt động 40 cơ sở; 256 cơ sở bị tiêu hủy sản phẩm với 141 loại thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cũng đã triển khai 8 đoàn thanh tra, kiểm tra; hậu kiểm việc kinh doanh, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên internet và môi trường mạng.

Tăng cường kiểm soát không gian mạng

Bộ Y tế đã tiến hành tổ chức đánh giá, đề xuất mô hình tổ chức quản lý an toàn thực phẩm từ Trung ương đến địa phương. Đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm. Các biện pháp kiểm soát, phòng chống thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả lưu thông trên thị trường được tăng cường.

Sữa bột giả Hiup (Ảnh: Bộ Công an).

Bộ tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, trường học và ngộ độc thực phẩm do thức ăn đường phố.

Cơ quan chức năng tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ; khuyến khích giết mổ tập trung; quản lý chặt chẽ việc kinh doanh, sử dụng hóa chất trong nông nghiệp.

Bộ Y tế cũng đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm. Các biện pháp kiểm soát, phòng chống thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả lưu thông trên thị trường được tăng cường.

Cục An toàn thực phẩm chủ động rà soát trên các báo, đài, website, mạng xã hội, đồng thời tiếp nhận thông tin từ phóng viên và người tiêu dùng qua thư điện tử của Cục phản ánh về các sản phẩm vi phạm quy định về quảng cáo.

Nhiều bài cảnh báo được đăng tải trên website Cục An toàn thực phẩm; chuyển thông tin đến Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử về các đường link có sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quy định về quảng cáo.

Cục cũng chỉ đạo địa phương kiểm tra, xác minh và xử lý các vụ việc vi phạm về an toàn thực phẩm.