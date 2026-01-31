Tài xế xe ôm trộm iPhone khi đồng nghiệp ngủ quên ở TPHCM

Ngày 31/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Tâm (SN 1981, ngụ TPHCM) về tội Trộm cắp tài sản.

Nguyễn Minh Tâm bị khởi tố về tội Trộm cắp tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra ban đầu của công an, lúc 24h ngày 17/1, ông Lư Minh Bảo (SN 1977, tài xế xe ôm) đang sạc pin cho xe máy điện trước địa chỉ trên đường Quang Trung, phường Gò Vấp, và ngủ quên.

Khi tỉnh dậy, ông Bảo phát hiện chiếc iPhone 15 Pro Max (được mua với giá 30 triệu đồng hồi năm 2023) đã bị kẻ gian lấy mất, nên ông đến công an trình báo.

Nhận tin báo, Công an phường Gò Vấp cử các trinh sát xuống hiện trường thu thập chứng cứ, xác định Tâm là đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 21h ngày 23/1, Công an phường Gò Vấp phát hiện Tâm đang chạy xe máy trên đường Vĩnh Lộc, đoạn qua xã Tân Vĩnh Lộc, nên bắt giữ.

Lúc đầu, đối tượng khai là tài xế xe ôm và không liên quan đến vụ trộm điện thoại mà công an đang điều tra. Tuy nhiên, khi cảnh sát trưng ra các bằng chứng, kẻ gây án cúi đầu nhận tội.

Tâm khai khi thấy đồng nghiệp ngủ quên, ông ta tiếp cận lấy chiếc iPhone của nạn nhân. Do không biết mật khẩu, kẻ trộm đã bán điện thoại cho một đối tượng tại Bến xe Miền Tây với giá 1,8 triệu đồng.

Theo cảnh sát, Tâm có một tiền sự về tội Trộm cắp tài sản vào năm 2022.