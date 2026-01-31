Tổng Bí thư Tô Lâm sắp thăm Campuchia

Bộ Ngoại giao cho biết chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra ngày 6/2.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhận lời mời của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia.

Các lãnh đạo cấp cao sẽ đồng chủ trì cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào tại Campuchia.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 11/2024 (Ảnh: Báo Nhân dân).

Việt Nam và Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 24/6/1967. Thời gian qua, hai bên tiếp tục duy trì nhiều hoạt động tiếp xúc cấp cao và các cấp trong khuôn khổ song phương cũng như tại các diễn đàn đa phương.

Hợp tác kênh Đảng giữ vai trò định hướng quan hệ hai nước. Các cơ chế hợp tác song phương quan trọng được tổ chức thường xuyên và tiếp tục phát huy hiệu quả.

Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột, ngày càng chặt chẽ và thực chất. Hai bên khẳng định nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ nước này gây phương hại cho an ninh nước kia.

Hợp tác thương mại - đầu tư và du lịch đang là điểm sáng, có sự tăng trưởng ổn định. Kim ngạch thương mại hai chiều khoảng 11,33 tỷ USD trong năm 2025, tăng hơn 11,7% so với năm 2024.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia (sau Trung Quốc và Mỹ) và là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN.

Đến nay, Việt Nam có 229 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 2,94 tỷ USD, đứng thứ hai trong 85 địa bàn ta đầu tư ra nước ngoài (sau Lào) và trong top 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore và Nhật Bản.

Hai bên đang tích cực phối hợp thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD. Trong 11 tháng đầu năm 2025, Việt Nam có khoảng 1,11 triệu lượt du khách tới Campuchia (đứng đầu danh sách các nước có khách du lịch tới Campuchia); đón hơn 600.000 lượt du khách Campuchia.

Các lĩnh vực hợp tác khác về giáo dục - đào tạo, giao thông - vận tải, văn hóa, y tế, viễn thông... cũng được quan tâm đẩy mạnh. Giao lưu, hợp tác giữa các đoàn thể, các tổ chức quần chúng nhân dân được duy trì và có những đổi mới về hình thức.

Hai nước cũng phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Công,… góp phần nâng cao uy tín và vị thế của mỗi nước ở khu vực và trên thế giới.