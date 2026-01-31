Bị khởi tố ở Cần Thơ, nam thanh niên sa lưới khi trốn qua Tây Ninh

Ngày 31/1, Công an phường Long Hoa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, bắt giữ Thạch Liêu Hải Định (SN 2002, quê Cần Thơ).

Định bị Công an phường Long Hoa bắt giữ (Ảnh: N.H.).

Theo công an, tháng 10/2025, Định bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ, khởi tố về các tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Sau đó, Định rời khỏi địa phương để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Anh ta bị Công an TP Cần Thơ truy nã vào tháng 12/2025.

Khi phát hiện Định lẩn trốn tại khu vực đường An Dương Vương, khu phố Long Thời, Công an phường Long Hoa đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ, bàn giao cho Công an TP Cần Thơ xử lý theo thẩm quyền.