Đường dây sản xuất, bán hàng trăm nghìn chai dầu gió giả ở TPHCM

Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phương Hoàn (SN 1989), Nguyễn Thị Thanh (SN 1990), Bùi Ngọc Trâm (SN 2003), Nguyễn Ngọc Kim Châu (SN 2005) và Huỳnh Thị Ngọc Hân (SN 2005, cùng ngụ TPHCM) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 13/12, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM, phối hợp với Công an xã Bình Mỹ, kiểm tra căn nhà không số ở xã Bình Mỹ, phát hiện các đối tượng đang pha trộn hỗn hợp dầu bằng hóa chất.

Theo cảnh sát, hỗn hợp được các đối tượng mua qua mạng xã hội, sau đó sang chiết thủ công vào chai thủy tinh, dán tem, đóng hộp và bọc màng co để hoàn thiện thành phẩm.

Nguồn hóa chất được sử dụng không phải dược chất, chỉ là tinh dầu, dung môi, chất tạo màu dùng trong công nghiệp mùi hương, không có tác dụng điều trị, giảm đau, sát khuẩn như bao bì thể hiện và tiềm ẩn nguy cơ gây viêm da, bỏng rát, ngộ độc tinh dầu, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi hoặc người có cơ địa nhạy cảm.

Cảnh sát thu giữ dầu giả cùng chai lọ, tem nhãn (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhà chức trách thu giữ hơn 4.300 chai dầu thành phẩm, cùng máy ép nhiệt, can dung dịch hóa chất, tem nhãn, vỏ hộp, thùng chai lọ và nhiều công cụ, phương tiện khác phục vụ sản xuất hàng giả.

Đến nay, cảnh sát xác định các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm nghìn sản phẩm dầu gió giả, bán với giá rất rẻ so với hàng chính hãng, thu lợi bất chính số tiền lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, quyền lợi người tiêu dùng và uy tín của doanh nghiệp chính hãng.

Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục mở rộng vụ án để điều tra, làm rõ quy mô tiêu thụ, nguồn cung hóa chất, đồng thời xác minh các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.