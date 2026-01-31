Bi kịch cuộc đời cô gái sát hại bạn trai trong cơn ghen ở TPHCM

Tuổi thơ nghèo khó và những tổn thương kéo dài từ thuở thiếu niên, Phan Thị Mộng Quyền (25 tuổi) tìm kiếm điểm tựa trong tình yêu, nhưng khi ghen tuông và ma túy đẩy cảm xúc vượt khỏi kiểm soát, bi kịch đã xảy ra, để lại những mất mát cho hai gia đình.

Sát hại người yêu sau khi dùng ma túy

Quyền sinh ra ở một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Đồng Tháp, là con đầu trong gia đình có ba anh em. Tuổi thơ của bị cáo trôi qua trong thiếu thốn và nhọc nhằn, khi cái nghèo bám riết lấy từng bữa ăn, giấc ngủ. Học hết lớp 5, Quyền phải nghỉ học vì gia đình không còn khả năng lo toan, sớm bước vào đời với hai bàn tay trắng.

Năm 15 tuổi, ở cái tuổi đáng lẽ còn ngồi trên ghế nhà trường, được bảo bọc và chở che, Quyền trở thành nạn nhân của một vụ xâm hại, mang thai rồi sinh con đầu lòng. Chưa kịp lớn lên, chưa kịp hiểu thế nào là cuộc đời, con gái gánh trên vai trách nhiệm làm mẹ. Sau đó không lâu, Quyền tiếp tục sinh thêm một đứa trẻ khi chưa đủ tuổi thành niên, cuộc đời gần như khép chặt mọi lối rẽ.

Không có công việc ổn định, lại phải nuôi hai con nhỏ, Quyền gửi con cho cha mẹ già ở quê rồi rời Đồng Tháp lên TPHCM mưu sinh. Giữa thành phố đông đúc, cô gái học và làm nghề massage với hy vọng kiếm tiền nuôi con, mong một ngày có thể quay về làm tròn vai trò người mẹ.

Từ năm 2023, Quyền nảy sinh tình cảm với anh Lê Văn S. (làm nghề chỉnh nhạc - DJ). Cả hai sống chung như vợ chồng tại một nhà trọ trong khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh cũ). Theo lời khai, Quyền tin rằng đây là mối quan hệ nghiêm túc, bởi trong thời gian chung sống, S. nhiều lần đưa bị cáo về ra mắt gia đình, giới thiệu là bạn gái, dù thực tế người đàn ông này đang có vợ và hai con nhỏ.

Bị cáo Quyền tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Bi kịch bắt đầu trượt dài khi cuộc sống chung bị cuốn vào ma túy. Theo cáo trạng, rạng sáng 2/4/2024, nhân dịp sinh nhật người tình, Quyền mua 3 triệu đồng ma túy của Nguyễn Văn Út rồi cùng S. sử dụng hết.

Chưa dừng lại, cùng ngày, bị cáo tiếp tục đặt mua thêm 5,5 triệu đồng ma túy, rủ thêm một số người bạn đến sử dụng chung.

Đến tối, sau khi cả nhóm sử dụng hết số ma túy, Quyền phát hiện nam DJ nhắn tin với một người phụ nữ khác. Ghen tuông, uất ức và những tổn thương tích tụ trong trạng thái không tỉnh táo khiến mâu thuẫn bùng phát.

Khi S. bỏ đi, Quyền vào bếp lấy dao đuổi theo và gây ra nhát đâm chí mạng. Sau đó, bị cáo cùng một người bạn chở nạn nhân đi cấp cứu, nhưng người đàn ông này không qua khỏi.

Bi kịch

Tại tòa ngày 26/1, Quyền cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khi nhắc lại thời khắc xảy ra vụ án, bị cáo bật khóc. “Lúc đó bị cáo chỉ muốn trút cơn tức giận, không có ý định tước đoạt mạng sống của bị hại”, Quyền nói trong nghẹn ngào.

Bị cáo khai rằng khi quen biết, hoàn toàn không biết anh S. đã có gia đình. Chỉ đến sau này, qua lời kể của mẹ nạn nhân, Quyền mới hay người đàn ông chung sống đã có vợ và hai con.

“Biết người ta đã có vợ con, lại còn quan hệ với người phụ nữ khác, vì sao vẫn tiếp tục chung sống?”, chủ tọa nghiêm giọng chất vấn. Trước câu hỏi ấy, Quyền cúi đầu im lặng, đôi vai run lên giữa phòng xử.

Chủ tọa phân tích, nếu không thể tiếp tục mối quan hệ, các bên hoàn toàn có quyền lựa chọn chia tay. Không ai được phép tước đoạt mạng sống của người khác. “Phía sau vụ án không chỉ là nỗi đau của gia đình bị hại, mà còn là bi kịch của chính bị cáo. Phía sau bị cáo và cả bị hại vẫn còn cha mẹ già, những đứa con thơ”, lời nói của vị thẩm phán khiến không khí phòng xử chùng xuống.

Về hành vi liên quan đến ma túy, khi được hỏi về số lần mua và số tiền giao dịch, Quyền khai “không nhớ”. Tuy nhiên, tài liệu trong hồ sơ vụ án cho thấy bị cáo đã có tổng cộng 16 lần mua ma túy của Út để cùng người tình sử dụng. Quyền cho rằng mình mới sử dụng trong vài tháng, chưa nghiện.

Trước lời khai này, chủ tọa nhận định: “Chưa nghiện, nhưng đầu óc bị cáo đã không bình thường”. Việc sử dụng ma túy có thể gây tổn hại hệ thần kinh, dẫn đến trạng thái loạn thần, mất khả năng kiểm soát hành vi và hậu quả là một mạng người bị tước đoạt, một cuộc đời khác bị chôn vùi sau song sắt.

4 đứa trẻ

Được triệu tập đến tòa, cha mẹ và vợ của bị hại cho biết, họ yêu cầu Quyền bồi thường 280 triệu đồng và cấp dưỡng cho hai con nhỏ của anh S. đến khi đủ 18 tuổi. Gia đình bị hại cũng trình bày, nếu bị cáo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ dân sự, họ sẽ xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với tội Giết người.

Trong phần xét hỏi, một thẩm phán trong HĐXX cũng giải thích cho mẹ bị hại hiểu rõ những sai phạm của anh S., trong đó có hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nói lời sau cùng, Quyền khóc nức nở, giọng run run, tỏ ra ăn năn, hối hận về hành vi của mình. “Vì ma túy, bị cáo đã đánh mất người mình yêu thương và ân hận suốt đời. Con xin lỗi mẹ vì đã trở thành người con bất hiếu, xin lỗi các con vì không phải là một người mẹ tốt. Mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời”, bị cáo nói trong nước mắt.

Khi nghe bị cáo Quyền trình bày, nhiều người tham dự phiên tòa không cầm được nước mắt, bật khóc, trong đó có cả mẹ của nạn nhân.

Bị cáo Quyền nhiều lần bật khóc (Ảnh: Xuân Duy).

Sau thời gian nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác. Tuy nhiên, tòa cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và bị hại có một phần lỗi trong mối quan hệ tình cảm.

Từ đó, tòa tuyên phạt Quyền 18 năm tù về tội Giết người, 2 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, 8 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt là 28 năm tù. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 280 triệu đồng và cấp dưỡng 5 triệu đồng mỗi tháng cho con của nạn nhân.

Liên quan vụ án, Nguyễn Văn Út bị tuyên phạt 8 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Phiên tòa khép lại, Quyền được dẫn giải rời phòng xử, dáng người nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa. Hai đứa con của Quyền vốn đã lớn lên trong cảnh thiếu vắng tình thương của người cha, nay tiếp tục chịu cảnh xa mẹ khi người phụ nữ ấy bước vào những năm tháng tù tội.

Ở phía bị hại, hai đứa con của anh S. vĩnh viễn mồ côi cha.

Chỉ từ một mối quan hệ ngoài luồng, bốn đứa trẻ vô tội phải gánh chịu những mất mát không gì bù đắp được.