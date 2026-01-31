Giải cứu 2 học sinh mắc kẹt giữa sông Ba khi thủy điện xả nước

Ngày 31/1, Ban Chỉ huy Quân sự xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai cho biết đã phối hợp lực lượng công an xã, người dân địa phương giải cứu thành công 2 nam sinh bị mắc kẹt giữa sông Ba, đoạn qua xã Kông Chro, Gia Lai.

Trước đó, khoảng 17h ngày 30/1, Ban Chỉ huy Quân sự xã Kông Chro nhận được tin báo có 2 học sinh lớp 10 bị mắc kẹt trên sông Ba, nguy cơ đe dọa đến tính mạng.

Lực lượng chức năng giải cứu 2 nam sinh đưa lên bờ an toàn (Ảnh: Chí Anh).

Nguyên nhân do thủy điện vận hành xả nước khiến 2 em bị mắc kẹt giữa sông Ba, không thể quay trở lại bờ.

Khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Kông Chro đã phối hợp với lực lượng chức năng, mang theo áo phao, dây thừng cùng các phương tiện cần thiết, có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu hộ.

Sau hơn 2 giờ nỗ lực cứu nạn, lực lượng chức năng đã đưa thành công 2 nam sinh lên bờ an toàn.

Sau sự việc, cấp ủy, chính quyền địa phương đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm và kịp thời của các lực lượng tham gia cứu hộ, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho 2 học sinh.