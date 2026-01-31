Thực hư thông tin cảnh sát giao thông vào đám cưới thu giữ xe máy

Ngày 31/1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đang lập hồ sơ xử lý nhóm thanh niên vi phạm trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 25, đoạn qua xã Phú Thiện, Gia Lai.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 30/1, trong quá trình tuần tra trên quốc lộ 25, đoạn qua xã Phú Thiện, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phát hiện nhóm thanh niên, độ tuổi 18-25, đang điều khiển nhiều xe máy mang các biển kiểm soát: 81D1-277.xx, 81L1-116.xx, 81AN-068.xx, 81K1-049.xx và 63B3-609.xx.

Nhóm thanh niên đưa xe vào một đám cưới để trốn CSGT (Ảnh: Chí Anh).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định các phương tiện nêu trên đã vi phạm nhiều lỗi như không có gương chiếu hậu bên trái, tự ý thay đổi kết cấu xe, sử dụng lốp xe không đúng kích thước theo quy định.

Tổ công tác đã yêu cầu nhóm thanh niên dừng xe, xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Tuy nhiên, nhóm người này không chấp hành mà điều khiển phương tiện vào một đám cưới tổ chức ven quốc lộ 25, thuộc làng Pleitel B, xã Phú Thiện.

Sau đó, các thanh niên rút chìa khóa xe, đi vào trong khu vực tổ chức đám cưới, gây khó khăn cho công tác xử lý vi phạm.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã tuyên truyền, vận động các thanh niên ra hợp tác làm việc, song không ai chấp hành. Do đó, tổ công tác đã đưa các phương tiện vi phạm về trụ sở để xử lý theo quy định.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai, sau sự việc, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin chưa chính xác cho rằng lực lượng chức năng vào đám cưới để thu giữ phương tiện.

Sau đó, chủ nhà đã đính chính, cho biết trong lúc gia đình đang tổ chức đám cưới, nhóm thanh niên nêu trên do lo sợ bị xử lý vi phạm giao thông nên đã điều khiển xe chạy vào khu vực đám cưới.