Cảnh sát kịp thời cứu người nhảy cầu Đồng Nai

Trưa 31/1, tại khu vực cầu Đồng Nai (phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai), Tổ công tác số 2 thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai, làm nhiệm vụ trên đường đã phối hợp kịp thời, cứu một người đàn ông nhảy từ cầu Đồng Nai xuống sông.

Thời điểm trên, tổ công tác CSGT nhận tin báo từ người dân về việc có một nam thanh niên đứng trên cầu với biểu hiện bất thường. Lực lượng CSGT nhanh chóng tiếp cận hiện trường, kiên trì vận động, thuyết phục và triển khai phương án ứng cứu trong khoảng 20 phút. Tuy nhiên, người này vẫn không từ bỏ ý định và nhảy xuống sông.

Hình ảnh lực lượng công an cứu người đàn ông nhảy sông Đồng Nai (Ảnh: CTV).

Trước diễn biến trên, các chiến sỹ CSGT nhanh chóng đề nghị Đội CSGT đường thủy hỗ trợ. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời xuất cano cùng 5 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp Phòng CSGT, Công an phường Long Hưng triển khai phương án cứu nạn, đưa nạn nhân lên bờ an toàn.

Nạn nhân được xác định là anh T.A.D. (SN 1991, ngụ Bình Lợi Trung, TPHCM). Nguyên nhân ban đầu được xác định là anh D. buồn chuyện gia đình nên nhảy sông tự tử.

Sau khi được cứu vớt, sức khỏe anh D. ổn định. Lực lượng chức năng đã bàn giao cho Công an phường Long Hưng tiếp tục làm việc, hỗ trợ theo quy định.