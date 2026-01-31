Thu giữ gần 900 đồng hồ nghi giả thương hiệu Patek Philippe, Rolex, Hublot

Theo thông tin từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), đơn vị này mới đây đã kịp thời ngăn chặn và bắt giữ lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Lào, qua Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, trong đó cất giấu 874 chiếc đồng hồ đeo tay có nghi vấn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các nhãn hiệu nổi tiếng.

Cụ thể, ngày 29/1, Tổ công tác thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1; Phòng Thu thập xử lý thông tin, giám sát hải quan trực tuyến) đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực XVI) kiểm tra thực tế lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Lào có nghi vấn vi phạm về khai báo hải quan.

Theo khai báo của doanh nghiệp, lô hàng gồm 23 mục hàng gồm hàng may mặc, tiêu dùng.

Đồng hồ bị thu giữ (Ảnh: Cục Hải quan).

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa cho thấy, ngoài 20 mục hàng phù hợp với khai báo hải quan, có một số mặt hàng khai báo sai và một số mặt hàng không có trong khai báo, trong đó, điển hình có 8 mục hàng hoá có dấu hiệu nghi vấn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gồm: 874 chiếc đồng hồ của các nhãn hiệu như Patek Philippe, Rolex, Hublot, Cartier…

Tất cả đều là hàng mới. Tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp không xuất trình được tài liệu liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Cơ quan hải quan đang tiếp tục xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.