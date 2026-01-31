Cảnh sát Lâm Đồng dùng xe đặc chủng mở đường, đưa người dân đi cấp cứu

Ngày 31/1, lực lượng làm nhiệm vụ thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng đưa người dân bị tai nạn đến bệnh viện cấp cứu.

Theo đó, vào 14h50 cùng ngày, tổ công tác gồm Thiếu tá Hà Huy Hoàng, Đại úy Phạm Phú Cường, Đại úy Cao Văn Đức được cấp trên giao nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 20, đoạn thuộc phường 3 Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Nạn nhân được lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ, đưa đến bệnh viện cấp cứu (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Lúc làm nhiệm vụ, tổ công tác nhận được thông tin từ người dân về việc anh K’Nhợt, trú tại xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, bị ngã từ trên cây sầu riêng xuống đất, chấn thương nặng, khó thở, nguy hiểm tính mạng, cần được đưa đi cấp cứu.

Sau khi nhận thông tin, tổ công tác dùng xe đặc chủng, mở đường cho ô tô chở nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Nhờ được lực lượng chức năng hỗ trợ và các bác sĩ cấp cứu kịp thời, anh K'Nhợt qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.