Cần áp dụng bảo hiểm thực phẩm bắt buộc tại TPHCM sau nhiều vụ ngộ độc

Tại phiên thảo luận tổ của kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ cuối năm), HĐND TPHCM khóa X, đại biểu đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của địa phương. Đặc biệt trong bối cảnh, thành phố vừa xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm trong năm 2025.

Đại biểu Vương Đức Hoàng Quân chia sẻ, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri TPHCM. Vị đại biểu cũng đề cập tới phương án áp dụng bảo hiểm thực phẩm bắt buộc đối với các cơ sở.

Đại biểu Vương Đức Hoàng Quân phát biểu tại kỳ họp HĐND TPHCM (Ảnh: Q.H.).

Hiện tại, bảo hiểm trách nhiệm ở lĩnh vực thực phẩm chưa phải bắt buộc mà chỉ áp dụng chủ yếu đối với các doanh nghiệp cung cấp suất ăn công nghiệp lớn, trường học, bệnh viện. Đại biểu góp ý, các cơ quan chức năng, đặc biệt là Sở An toàn thực phẩm cần rà soát, nghiên cứu kinh nghiệm các nước để đề xuất xây dựng các quy định chặt chẽ hơn đối với lĩnh vực này.

"Cần nghiên cứu cá nhân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải tham gia bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm. Việc này nhằm bảo vệ người tiêu dùng, cũng bảo vệ chính doanh nghiệp trước các vụ kiện lớn liên quan ngộ độc, sản phẩm lỗi", đại biểu Vương Đức Hoàng Quân phân tích.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 6, HĐND TPHCM khóa X (Ảnh: Q.Huy).

Theo đại biểu Quân, phương án áp dụng bảo hiểm thực phẩm bắt buộc không chỉ giúp bảo đảm sức khỏe người dân, mà còn góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu của TPHCM, tạo niềm tin cho nhà đầu tư và du khách khi đến với thành phố.

Bên cạnh đó, thành phố cũng nên nghiên cứu cơ chế để khoản chi mua bảo hiểm này được xem là chi phí hợp lý, hợp lệ, giúp giảm gánh nặng thuế cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh. TPHCM có thể xem xét hỗ trợ một phần kinh phí cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh khi tham gia loại bảo hiểm này.

Dự kiến trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp (10/12), các đại biểu sẽ chất vấn Giám đốc Sở An toàn thực phẩm Phạm Khánh Phong Lan và Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm. Trong đó, lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm sẽ giải đáp các ý kiến của đại biểu xoay quanh công tác quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm.