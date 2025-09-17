Những khoảnh khắc của Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam tại tòa

Sáng 17/9, Tòa án Nhân dân TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Asanzo, về các tội Buôn lậu và Trốn thuế. Cùng hầu tòa còn có em trai ông Tam, Phạm Xuân Tình, Tổng giám đốc công ty, bị cáo buộc tội Trốn thuế.

Từ sáng sớm, an ninh tại khu vực phiên tòa được thắt chặt. Khoảng 8h sáng, các bị cáo đã được đưa đến tòa.

Theo cáo trạng, Công ty Asanzo được thành lập vào ngày 20/10/2016, do ông Phạm Văn Tam làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Đến ngày 24/7/2017, sau lần thay đổi đăng ký kinh doanh thứ tư, ông Phạm Xuân Tình trở thành Giám đốc, trong khi ông Tam giữ chức Chủ tịch HĐQT và điều hành toàn bộ hoạt động của công ty.

Hai anh em ông Tam tại phiên xét xử vào sáng 17/9.

Cơ quan tố tụng xác định, dưới sự chỉ đạo của ông Tam, ông Tình đã ký hợp đồng mua linh kiện điều hòa từ Công ty Trần Thoàn, sau đó lắp ráp thành phẩm dán nhãn Asanzo và bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo. Trong quá trình này, công ty đã không xuất hóa đơn bán hàng, không kê khai thuế, đồng thời sử dụng hóa đơn khống để hợp thức hóa đầu vào.

Kết quả giám định cho thấy, trong giai đoạn 2017 – 2019, tổng số tiền thuế bị trốn là hơn 15,7 tỷ đồng, bao gồm 4,1 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và 11,5 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt. Đến tháng 3/2020, Công ty Asanzo đã nộp khắc phục số tiền 15,8 tỷ đồng theo yêu cầu của Cục Thuế TPHCM.

Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Tam mức án 10-12 năm tù về 2 tội danh.

Nhiều đơn vị và người liên quan cũng có mặt từ sớm để theo dõi phiên xét xử.

Ngoài ra, thông qua Công ty Sa Huỳnh, ông Tam còn bị cáo buộc nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài nhưng khai báo không trung thực để tránh kiểm tra chất lượng. Ngày 5/9/2018, tại cảng ICD Phước Long 3 (TPHCM), cơ quan chức năng đã phát hiện một lô hàng buôn lậu do ông Tam chỉ đạo, có trị giá hơn 414 triệu đồng.

Trong vụ án này, hai bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Ông Tình được hưởng tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo. Cả hai đã hoàn tất việc nộp lại toàn bộ số tiền thuế trốn trước khi xét xử.

Ngoài Tập đoàn Asanzo, "hệ sinh thái" doanh nghiệp liên quan ông Phạm Văn Tam còn bao gồm Công ty cổ phần Viễn thông Asanzo, Công ty TNHH Điện lạnh Asanzo, Công ty cổ phần Đầu tư Asanzo… Dù hiện không còn giữ vai trò lãnh đạo tại Tập đoàn Asanzo, tên tuổi của ông Phạm Văn Tam vẫn gắn liền với quá trình phát triển nhanh chóng của nhà sản xuất thiết bị điện tử này.