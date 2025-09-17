Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam bị đề nghị mức án 10-12 năm tù

Chủ tịch Tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam hầu tòa

Sáng 17/9, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Phạm Văn Tam (Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo) và Phạm Xuân Tình (Tổng giám đốc Công ty, em trai Tam) về tội danh Trốn thuế. Riêng ông Tam bị xét xử thêm tội Buôn lậu. Chủ tọa phiên tòa là Chánh án tòa hình sự TAND TPHCM Vũ Thanh Lâm.

Tại tòa, Phạm Văn Tam và em trai thừa nhận toàn bộ hồ sơ, cáo trạng của vụ án là đúng. Bị cáo cũng bất ngờ thừa nhận hành vi buôn lậu, dù trước đó trong quá trình điều tra, bị cáo một mực chối tội.

Bị cáo Phạm Văn Tâm (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Khi được đại diện VKS xét hỏi lý do thay đổi lời khai, Chủ tịch Asanzo cho rằng, thời điểm bị điều tra, bị cáo chưa hiểu biết về pháp luật nên không thừa nhận về hành vi này.

Do Tam thừa nhận tội danh, phiên xét hỏi kết thúc ngắn gọn. Sau đó, đại diện Viện KSND TPHCM phát biểu quan điểm xử lý vụ án và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Theo đại diện VKS, bị cáo Tam và em trai đã có hành vi trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng và buôn lậu hơn 414 triệu đồng. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây thất thoát tài sản Nhà nước, ảnh hưởng tới trật tự xã hội. VKS xác định hành vi của bị cáo Phạm Văn Tam là rất tinh vi, thời gian phạm tội kéo dài, số tiền trốn thuế rất lớn.

Bên cạnh đó, VKS ghi nhận cho bị cáo Tam một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, nộp lại toàn bộ số tiền trốn thuế. Từ những phân tích trên, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tam mức án 10-12 năm tù về tội Buôn lậu và Trốn thuế. Liên quan vụ án, bị cáo Phạm Xuân Tình bị đề nghị 4-5 năm tù về tội Trốn thuế.

Trước đó, cáo trạng nêu rõ Phạm Văn Tam liên quan đến vụ án buôn lậu lô hàng lò nướng thủy tinh của Công ty Sa Huỳnh có trị giá 414 triệu đồng. Thời điểm đó, ông Trương Ngọc Liêm (Giám đốc Công ty Sa Huỳnh) khai doanh nghiệp này thực chất Phạm Văn Tam làm chủ.

Bị cáo Phạm Xuân Tình (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Tuy nhiên, Tam khai thời điểm xảy ra sự việc, Công ty Sa Huỳnh nhập khẩu lò nướng thủy tinh hiệu Asanzo không đúng khai báo hải quan. Thông qua báo chí, Tam mới biết thông tin lô hàng này có liên quan đến Công ty Asanzo, Tam có liên lạc với Trương Ngọc Liêm (nhân viên cũ của Công ty) để hỏi thông tin do sợ ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.

Bị cáo khai mình không phải là chủ Công ty Sa Huỳnh, không yêu cầu Trương Ngọc Liêm làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và đứng tên Giám đốc Công ty Sa Huỳnh, cũng không yêu cầu Liêm liên hệ cơ quan hải quan nhằm mục đích thông quan cho lô hàng sai phạm nói trên.

Tam cũng cho rằng không xúi giục Trương Ngọc Liêm bỏ trốn, né tránh cơ quan công an khi bị mời làm việc, không biết bản cam kết ghi ngày 19/8/2021 do Liêm viết tay.

Đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị mức án cho Phạm Văn Tam và Phạm Xuân Tình (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Đối với việc chuyển tiền cho Trương Ngọc Liêm trong thời gian Liêm bỏ trốn, Phạm Văn Tam khai nhận, đầu năm 2018, Ngô Thị Hiền xin vào làm việc tại xưởng sản xuất Công ty Asanzo ở quận Bình Tân cũ, là nhân viên bán thời gian và làm được khoảng 2 tháng thì nghỉ (không có hợp đồng lao động), ra ngoài mở tiệm cắt tóc.

Do Ngô Thị Hiền là nhân viên cũ, gặp khó khăn nên Phạm Văn Tam hỗ trợ tiền hàng tháng cho Ngô Thị Hiền, việc hỗ trợ này không liên quan đến Trương Ngọc Liêm và Công ty Sa Huỳnh.