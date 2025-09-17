Chủ tịch Tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam hầu tòa

Ngày 17/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Văn Tam (Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo) về tội Buôn lậu và Trốn thuế. Liên quan vụ án, bị cáo Phạm Xuân Tình (Tổng giám đốc Công ty Asanzo, em trai ông Tam) bị xét xử về tội Trốn thuế.

Phiên tòa do thẩm phán Vũ Thanh Lâm (Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM) làm chủ tọa, dự kiến diễn ra trong một ngày.

Bị cáo Phạm Văn Tam (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Theo cáo trạng, từ ngày 13/8/2019 đến 7/10/2019, đoàn thanh tra Cục Thuế TPHCM (nay là Chi cục Thuế khu vực II) đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 7/2019 tại Công ty Asanzo.

Kết luận thanh tra xác định, Công ty Asanzo mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn (Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Trần Quốc Thoàn) và ký hợp đồng với Công ty VTB (Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Hoàng) để gia công, lắp ráp một phần.

Sau đó, Công ty Asanzo lắp ráp thành phẩm là mặt hàng điều hòa nhiệt độ rồi xuất bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo, nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế. Doanh nghiệp này còn sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp để hạch toán đầu vào, khai thuế với danh nghĩa hoạt động thương mại.

Công ty Trần Thoàn xuất hóa đơn giá trị gia tăng (hàng thành phẩm) trực tiếp cho Công ty Điện lạnh Asanzo.

Ngày 30/10/2019, Cục Thuế TPHCM đã ra quyết định chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để xử lý theo quy định pháp luật.

Bị cáo Phạm Văm Tam và em trai (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Kết luận giám định thuế xác định, trong giai đoạn từ năm 2017 đến hết quý II/2019, Công ty Asanzo đã trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng. Trước khi ông Tam và em trai bị khởi tố, Công ty Asanzo đã nộp lại toàn bộ số tiền trốn thuế trên.

Ngoài ra, ông Tam còn bị cáo buộc liên quan đến hành vi buôn lậu một lô hàng trị giá 414 triệu đồng. Chủ tịch Tập đoàn Asanzo không thừa nhận về hành vi phạm tội này.