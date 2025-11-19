Hằng Du Mục: "Bị cáo thiếu trách nhiệm"

Những lời nói đầu của hoa hậu Thùy Tiên tại phòng xét xử (Video: Cao Bách).

Tại phiên tòa sáng 19/11, sau khi đại diện VKS công bố bản cáo trạng, HĐXX bắt đầu thẩm vấn các bị cáo.

Thùy Tiên chưa góp tiền

Là người đầu tiên được xét hỏi, bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt) thừa nhận cáo buộc của VKS. Linh khai công ty thành lập không có điều lệ riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật. Trước khi lên ý tưởng, gia công bán kẹo Kera, Công ty Chị Em Rọt đào tạo hướng dẫn các bạn sáng tạo nội dung để sản xuất video.

Trả lời câu hỏi của HĐXX, Lê Tuấn Linh khai bản thân có kiến thức kinh doanh về thực phẩm, có kỹ năng kinh doanh, tuy nhiên, bị cáo "thiếu kiến thức pháp luật, an toàn thực phẩm".

"Thực phẩm ảnh hưởng đến người tiêu dùng, bán cho người tiêu dùng sử dụng thì bị cáo phải có kiến thức, hiểu quy định pháp luật", chủ tọa nói.

Bị cáo Lê Tuấn Linh (Ảnh: Nam Anh).

Bị cáo Linh khai 6 cổ đông của công ty trao đổi thông tin với nhau qua nhóm Zalo. Mọi người ban đầu thống nhất chia tỷ lệ phần trăm cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên là 25%. Sau phiên livestream đầu tiên vào ngày 12/12/2024, lúc này chưa có hàng bán, chỉ chạy thử, nhưng lượng khách hàng chốt đơn nhiều, nên các cổ đông thống nhất tăng tỷ lệ của Tiên lên 30%.

HĐXX hỏi bị cáo ai là người đề xuất tăng tỷ lệ của Nguyễn Thúc Thùy Tiên, bị cáo Linh khai không nhớ. Trong khi đó, bị cáo Lê Thành Công khai Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh Vlogs) là người đề xuất tăng tỷ lệ cho Tiên và được các cổ đông khác đồng ý.

Theo bị cáo Công, thỏa thuận góp vốn và phân chia tỷ lệ với Thuỳ Tiên chỉ bằng miệng chứ thực tế Tiên chưa góp tiền vào doanh nghiệp.

"Kẹo sử dụng chất không được công bố, chống chỉ định với một số đối tượng, trong khi kịch bản bị cáo xây dựng quảng cáo là với mọi người, có cả trẻ em, người già, có cả người chống chỉ định với chất Sorbitol", chủ tọa chất vấn bị cáo Lê Tuấn Linh.

Theo cáo trạng, trong hồ sơ công bố sản phẩm gửi Sở Y tế TPHCM, Chị Em Rọt kê khai kẹo Kera chứa 10 loại bột rau củ chiếm 28,13% khối lượng. Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy trong sản phẩm không tìm thấy bất kỳ loại bột rau củ nào, và hàm lượng chất xơ thực tế chỉ đạt 0,032g/viên, thấp hơn hàng chục lần so với những gì được quảng bá.

Thay vì chất xơ từ rau củ, sản phẩm chứa hàm lượng lớn Sorbitol (hơn 33%), một chất nhuận tràng mạnh có thể gây tiêu chảy, mất nước và không phù hợp để dùng lâu dài mà không có cảnh báo y khoa. Sorbitol hoàn toàn không được ghi trên nhãn, vi phạm quy định an toàn thực phẩm.

Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Ảnh: Nam Anh).

"Thà 1% nói lên 5%, đây không có những chất đó mà bị cáo kê vào, ai nghĩ ra đưa những chất đó vào sản phẩm?", HĐXX hỏi. Bị cáo Linh trả lời không biết, sau đó thừa nhận hàm lượng chất xơ trong bản kiểm nghiệm kẹo Kera thấp hơn quảng cáo.

"Bị cáo lên kịch bản xây dựng chất rau chuẩn nguyên liệu VietGAP, quay ở đâu..., sau khi lên ý tưởng thì giao ai thực hiện?", chủ tọa chất vấn. Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt khai bị cáo Hằng, Quang Linh, Thuỳ Tiên cùng lên Đắk Lắk để quay video quảng cáo.

Lê Tuấn Linh cho biết, doanh thu bán kẹo hơn 17 tỷ đồng, tuy nhiên, doanh thu cụ thể từng người bị cáo không nhớ.

"Bài học sâu sắc cho bị cáo"

Là người được thẩm vấn tiếp theo, bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt) thừa nhận trong quá trình quay video quảng cáo kẹo Kera, bị cáo thiếu trách nhiệm trong xác thực thông tin từ Công ty Asia Life cung cấp dẫn tới đưa thông tin không đúng.

"Đáng lẽ bị cáo phải kiểm tra coi đúng không, vì bị cáo cũng sở hữu góp vốn trong công ty này mà", HĐXX chất vấn. Bị cáo Hằng thừa nhận thiếu sót.

Hằng Du Mục khai, mình sử dụng kênh TikTok cá nhân để bán hàng theo hình thức tiếp thị liên kế và được hưởng hoa hồng quảng cáo khoảng 178 triệu đồng. Bị cáo khai Thùy Tiên và Quang Linh đều được hưởng hoa hồng liên kết tiếp thị, nhưng số tiền cụ thể thì không nhớ.

“Bản thân bị cáo cảm thấy đã không làm hết trách nhiệm của một KOL (người có uy tín, ảnh hưởng, nổi tiếng trên mạng xã hội), dẫn tới sự việc như thế này, bị cáo rất hối hận. Nếu bị cáo biết sai phạm thì chắc chắn sẽ không làm, vì bị cáo cũng như các KOL phải mất rất nhiều năm để xây dựng hình ảnh, uy tín cá nhân, nên sẽ không dùng uy tín của mình để đánh đổi. Đây là bài học rất sâu sắc cho bị cáo”, bị cáo Hằng nói.

Khi được hỏi về trách nhiệm của mình, bị cáo Hằng thừa nhận mình có sai phạm, tắc trách, thiếu trách nhiệm, phó mặc trách nhiệm cho người khác, đơn vị có liên quan. Quá trình điều tra, bị cáo Hằng nộp lại 2,7 tỷ đồng. Khi được tòa hỏi tại sao nộp dôi ra, Hằng khai mình muốn hỗ trợ nếu có bị cáo nào gặp khó khăn sẽ khắc phục thay.

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 7/2024, sau khi quen biết nhau qua mạng xã hội, Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) cùng Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh) bàn bạc thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực livestream, quảng bá và bán hàng trực tuyến.

Các bị cáo tại tòa sáng 19/11 (Ảnh: Nam Anh).

Sau đó, nhóm kêu gọi thêm Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên tham gia.

Theo thỏa thuận ban đầu, Thùy Tiên được hưởng 25% lợi nhuận, sau đó nâng lên 30%. Công ty Chị Em Rọt hợp tác với Công ty cổ phần Asia Life, do Nguyễn Phong làm Chủ tịch HĐQT, để sản xuất kẹo Kera.

Theo thành phần được công bố, kẹo Kera chứa 22 nguyên liệu. Trong đó có 10 loại bột rau củ quả, chiếm tới 28,13%.

Các bị cáo đã tung ra hàng loạt video, livestream trên mạng xã hội TikTok, Facebook, dàn dựng cảnh "vùng nguyên liệu xanh mướt". Nhóm cũng quảng cáo mỗi viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc, chỉ cần ăn 2-3 viên mỗi ngày là đủ chất xơ cho cơ thể…

Trên thực tế, Công ty Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGap, thậm chí không rõ sản phẩm được làm từ nguyên liệu gì. Công ty Chị Em Rọt cũng không giám sát quá trình sản xuất.

Kết quả thử nghiệm xác định hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera chỉ chiếm 0,935%, thấp hơn rất nhiều so với quảng cáo.

Cơ quan tố tụng cáo buộc bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng, Quang Linh và Thùy Tiên là những người trực tiếp xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối, không đúng sự thật về vùng nguyên liệu, tính năng, công dụng sản phẩm kẹo Kera.

Trong đó, Hằng Du Mục tham gia phát sóng trực tiếp 5 lần, Quang Linh Vlogs tham gia phát sóng trực tiếp 6 lần, hoa hậu Thùy Tiên tham gia phát sóng trực tiếp 3 lần.

Từ tháng 12/2024 đến tháng 1, Công ty Chị Em Rọt đã bán hơn 129.000 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.