Hoa hậu Thùy Tiên: "Pháp luật không có nếu, bị cáo hiểu cái sai của mình"

Chiều 19/11, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) và đồng phạm tiếp tục phần tranh luận.

Trước đó, Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt), Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt) 3-4 năm tù; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng bị đề nghị 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội Lừa dối khách hàng.

Ngoài ra, đại diện cơ quan công tố đề nghị HĐXX tuyên phạt bổ sung mỗi bị cáo 50 triệu đồng.

Luật sư đề nghị giảm nhẹ hình phạt

Trong phần tranh luận, các luật sư bào chữa cho 5 bị cáo trình bày quan điểm mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ. Một số luật sư bào chữa cho bị cáo Hằng Du Mục, Thùy Tiên, Quang Linh cho rằng mức án VKS đề nghị quá nghiêm khắc, đưa ra nhiều tình tiết giảm nhẹ để mong muốn tòa áp dụng hình phạt cho các bị cáo bằng thời gian tạm giam.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Phương Quyên).

Bào chữa cho bị cáo Thùy Tiên, luật sư Nguyễn Quốc Cường cho rằng, bị cáo Tiên đã chủ quan, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi quảng cáo. Ngoài ra, Thùy Tiên còn sử dụng kẹo Kera thường xuyên và là một trong những người mua hàng nhiều nhất, thể hiện ý chí chủ quan của bị cáo Tiên tin tưởng và yên tâm vào chất lượng sản phẩm.

Về lợi nhuận, luật sư cho rằng mặc dù theo thỏa thuận, bị cáo Tiên sẽ được chia lợi nhuận là 25%, sau đó được nâng lên 30%, nhưng thực tế cho đến ngày bị bắt, bị cáo Tiên chưa nhận khoản tiền nào. Số tiền bán được sản phẩm không vào tài khoản của bị cáo Tiên. Bị cáo mới chỉ nhận được số tiền 6,8 triệu đồng thông qua việc gắn giỏ hàng qua tài khoản TikTok của mình.

Tiếp đó, luật sư trình bày một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Tiên như thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, khắc phục hậu quả, quá trình học tập, công tác có thành tích xuất sắc... Bên cạnh đó, luật sư cho biết có 283 đơn của người hâm mộ xin xem xét giảm nhẹ mức án cho bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Người bào chữa đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo Tiên được áp dụng hình phạt quy định tại khoản 1, Điều 198 Bộ luật Hình sự, cụ thể là cải tạo không giam giữ dưới 3 năm để bị cáo có cơ hội sớm trở về với gia đình, sửa chữa lỗi lầm và giúp ích cho xã hội.

Bị cáo Phạm Quang Linh (Ảnh: Nam Anh).

"Hãy xác minh kỹ thông tin trước khi chia sẻ tới khách hàng"

Kết thúc phần tranh luận, các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án. Bị cáo Lê Tuấn Linh nói sau khi vụ việc xảy ra, bị cáo đã ý thức hậu quả, chủ động thu hồi sản phẩm, không cho bán ra thị trường, tiến hành bồi thường thiệt hại cho khách hàng.

"Qua việc này, bị cáo ý thức được hành vi phạm tội của mình, phải lãnh hậu quả và chịu trách nhiệm về lỗi lầm của mình. Kính mong HĐXX giơ cao đánh khẽ, cho bị cáo nhận sự khoan hồng", Linh nói.

Bị cáo gửi lời cảm ơn và xin lỗi tới mẹ của mình: "Xin cảm ơn mẹ bị cáo, từ nhỏ tới lớn, mẹ luôn dạy bị cáo trở thành công dân tốt, con ngoan của gia đình. Bị cáo luôn phấn đấu để trở thành con ngoan, công dân tốt. Chỉ vì sai lầm, thiếu hiểu biết đã dẫn tới ngày hôm nay. Con xin lỗi mẹ vì phụ lòng dạy dỗ của mẹ làm cho mẹ buồn".

Lê Tuấn Linh cũng nhắn gửi đến những người kinh doanh, hãy luôn nghĩ về lợi ích khách hàng, lợi ích xã hội và bị cáo gửi lời xin lỗi sâu sắc tới khách hàng đã tin tưởng mua kẹo Kera.

Bị cáo Lê Thành Công (Ảnh: Nam Anh).

Nói lời sau cùng, bị cáo Hằng Du Mục bày tỏ sự xúc động. Cô cho biết từ ngày đầu bị tạm giam, bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều về việc làm của mình, ý thức được hành vi sai trái, vi phạm pháp luật, nhận thức sự tắc trách và vô trách nhiệm của bản thân.

Hằng gửi lời xin lỗi đến khách hàng đã mua sản phẩm, người hâm mộ vì đã phụ lòng tin của mọi người. "Mong các KOL (người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng) trước khi quảng cáo sản phẩm và nhận thông tin từ nhãn hàng, đơn vị sản xuất, hãy chính thức xác minh thông tin trước khi chia sẻ tới khách hàng để không lâm vào tình cảnh như bị cáo ngày hôm nay.

"Bị cáo là mẹ đơn thân có 2 con nhỏ. 7 tháng tạm giam, bị cáo chỉ gặp con duy nhất 1 lần. 7 tháng qua, con bị cáo phải thay đổi chỗ ở liên tục vì bị quấy rối và cần sự hỗ trợ của cơ quan chức năng. Con bị cáo quá nhỏ, khi bị cáo bị tạm giam, con bị cáo không có sữa uống vì không uống được sữa ngoài. Tâm sinh lý ảnh hưởng nhiều, kính mong HĐXX xem xét hoàn cảnh của bị cáo. Còn gần 1.000 em nhỏ bị cáo nhận nuôi, nâng bước các em đến trường.

Mong HĐXX cho bị cáo mức án khoan hồng để sớm trở về nuôi các con, góp sức vào việc phát triển giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn khác", bị cáo Hằng nói, nhiều lần nghẹn ngào.

HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghị án (Ảnh: Phương Quyên).

Bị cáo Quang Linh cho biết rất ân hận về việc làm sai trái của mình. "Bản thân bị cáo là người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội mà phát ngôn không được kiểm chứng, đã ảnh hưởng người tiêu dùng, người tin tưởng mua sản phẩm vì mình. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến các khách hàng đã luôn yêu thương và mua sản phẩm vì tin tưởng bị cáo, bị cáo đã làm cho họ thất vọng. Bị cáo mong HĐXX giảm mức án cho bị cáo để sớm về với bố mẹ, giúp ích cho xã hội", Linh kết thúc phần nói lời sau cùng.

Là người cuối cùng trình bày, Thùy Tiên gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc tới khách hàng vì yêu thương và tin tưởng bị cáo đã mua sản phẩm, khiến họ ảnh hưởng sức khỏe.

"Pháp luật không có chữ nếu, nên bị cáo hiểu cái sai của mình. Bị cáo mong chia sẻ thêm sự việc là mọi người đã bắt đầu dự án này với mục đích tốt đẹp, tính làm trang trại riêng để giúp đồng bào thiểu số tham gia canh tác, giúp mọi người. Nhưng chỉ vì hiểu biết non nớt nên đã dẫn tới hậu quả. Đây cũng là bài học cho mọi người", bị cáo nói.

Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Ảnh: Phương Quyên).

Trước đó, trong phần xét hỏi, 5 bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và tỏ ra ăn năn, hối hận về những sai phạm của mình.

Các bị cáo cho rằng không biết hàm lượng chất xơ có trong kẹo Kera như công bố kiểm định, không trực tiếp tới nhà máy sản xuất. Hoa hậu Thùy Tiên và đồng phạm mong muốn dùng số tiền đã nộp trong quá trình điều tra và số tiền bị phong tỏa để khắc phục hậu quả, bồi thường cho những khách hàng.

Bị cáo Phạm Quang Linh khai mình gần như không điều hành hoạt động công ty. Linh bày tỏ hối hận về hành vi của mình, chỉ vì thiếu trách nhiệm đã làm ảnh hưởng tới người tiêu dùng, gây bức xúc dư luận.

Bị cáo Linh cho rằng bản thân thiếu quan sát, thiếu trách nhiệm trong quá trình điều hành công ty và bán kẹo Kera. Đồng thời, Giám đốc Công ty Chị Em Rọt nói bản thân thiếu kiến thức, hiểu biết, quá tin tưởng, phó thác vào nhà máy sẽ làm tốt nên đã để xảy ra sự việc đáng tiếc.

Tương tự, Hoa hậu Thùy Tiên cũng thể hiện sự hối hận. Nữ bị cáo khai bản thân và ba ruột đều dùng kẹo Kera và không biết những chất có trong sản phẩm này.

Bị cáo Hằng Du Mục (Ảnh: Phương Quyên).

Cơ quan tố tụng cáo buộc bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng, Quang Linh và Thùy Tiên là những người trực tiếp xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối, không đúng sự thật về vùng nguyên liệu, tính năng, công dụng sản phẩm kẹo Kera.

Trong đó, Hằng Du Mục tham gia phát sóng trực tiếp 5 lần, Quang Linh Vlogs tham gia phát sóng trực tiếp 6 lần, hoa hậu Thùy Tiên tham gia phát sóng trực tiếp 3 lần.

Từ tháng 12/2024 đến tháng 1, Công ty Chị Em Rọt đã bán hơn 129.000 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.