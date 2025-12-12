Nam thanh niên ném vỡ kính xe đầu kéo trên cao tốc vì thua game

Ngày 12/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can đối với nam thanh niên N.B.K.D. (SN 2009, trú tại thôn Ngọc Sơn, xã Việt Xuyên, Hà Tĩnh) về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo kết quả điều tra, tối 8/10, D. điều khiển xe đạp điện lên cầu vượt dân sinh tại xã Việt Xuyên rồi dừng lại chơi game trên điện thoại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đọc lệnh khởi tố bị can với nam thanh niên (Ảnh: Công an cung cấp).

Do bực tức vì thua game, D. nhặt đá trên mặt cầu ném nhiều lần xuống các phương tiện đang lưu thông qua cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi.

Một viên đá rơi trúng xe tải đầu kéo do anh T.Q.L. (SN 1982, trú tại tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, làm thủng và rạn vỡ kính chắn gió trước.

Viên đá làm vỡ kính ô tô (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan chức năng định giá thiệt hại 4,2 triệu đồng. Theo cảnh sát, D. mặc dù mới 16 tuổi nhưng đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Hành vi của bị can gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và đủ yếu tố cấu thành tội danh nêu trên.