Người đàn ông bị bạn nhậu ở Lâm Đồng đâm tử vong

Ngày 12/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại một quán nhậu tại xã Phan Rí Cửa.

Nạn nhân là anh N.M.T. (SN 1993, trú tại xã Phan Rí Cửa, Lâm Đồng).

Quán nhậu nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Văn Sĩ).

Theo thông tin điều tra của công an, khoảng 21h ngày 11/12, trong lúc ăn nhậu tại quán, anh N.M.T. xảy ra mẫu thuẫn với Nguyễn Ngọc Thái (SN 1996, trú tại xã Phan Rí Cửa).

Lúc này, Thái dùng dao đâm vào vùng bụng anh T., làm nạn nhân bị thương nặng. Anh T. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng sau đó tử vong.

Sau khi gây án, Thái đến Công an xã Phan Rí Cửa đầu thú.